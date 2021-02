I giardini dell’Isola Bella tra i 16 migliori al mondo secondo il sito inglese specializzato Luxury Columnist.

Il parco del circuito Borromeo è stato inserito nella classifica “16 most beautiful gardens in the World”, un elenco che passa in rassegna alcune delle destinazioni più caratteristiche e celebri di questa categoria.

Tra i simboli del lago Maggiore e tra i luoghi del Verbano più visitati dai turisti, i giardini barocchi dell’Isola Bella sono tra le meraviglie suggerite (al quarto posto), accanto a mete prestigiose come i giardini di Monet a Giverny, i New York Botanical Garden e Versailles. Il parco del Verbano è l’unica segnalazione italiana inserita, in un “giro del mondo” virtuale che va dalla Francia al Giappone, dalla Thailandia agli Stati Uniti.

Vai alla classifica completa

La storia, dal sito Terre Borromeo: