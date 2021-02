Perde il controllo e si schianta in Lamborghini

Grave incidente nel primo pomeriggio a Rovellasca in provincia di Como. Una Lamborghini con due uomini di 37 anni a bordo è uscita fuori strada dopo che il conducente ha perso il controllo dell’auto in via Cesare Battisti, abbattendo alcune piante a bordo carreggiata e urtando altre due vetture in sosta. I vigili del fuoco del distaccamento di Saronno intervenuti con un’autopompa e un fuoristrada hanno messo in sicurezza gli automezzi, liberato mediante l’uso di cesoia/divaricatore uno degli occupanti e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti.

Uno dei due uomini gravemente ferito è stato trasportato in codice rosso a Legnano con Elisoccorso, mentre l’altro uomo è stato ricoverato in ambulanza al Sant’Anna di San Fermo della battaglia.

Sono in corso i rilievi per capire la dinamica dell’incidente.