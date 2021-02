“L’aviazione non è solo Alitalia”: flash mob dei lavoratori di Malpensa

Un gruppo di lavoratori dell’aviazione italiana si è riunito oggi, mercoledì 25 febbraio, a Malpensa, per un flash mob con l’obiettivo di non far calare l’attenzione sui lavoratori dell’aeroporto.

Tra i presenti anche il segretario nazionale trasporto aereo, Mario Clemente, che ha dichiarato: «L’aviazione non è solo Alitalia. Da troppi anni l’attenzione dei media e della politica e unidirezionalmente incentrata su Alitalia; il Covid-19 non è il solo responsabile dello stallo dell’intero comparto. L’aviazione civile e i 3 miliardi di euro ad essa destinati sono una ghiotta occasione per cominciare a fare le cose per bene».

Nei giorni scorsi Sea ha prorogato la cassa integrazione fino ad aprile 2022, fornendo insieme ad essa altri piani di lavoro per salvaguardare i dipendenti degli aeroporti di Malpensa e Linate. Cub Trasporti di Milano Malpensa e Linate, pur approvando il piano formulato da Sea, ha espresso i suoi dubbi a riguardo.

Alitalia

Proprio oggi è uscito il nuovo piano, diviso in tre fasi, come scrive Leonard Barbieri sul “Corriere della Sera”: la vendita diretta, l’affitto e tre bandi di gara.

Alitalia lo scorso anno ha ricevuto 3,7 miliardi di euro dal Decreto Rilancio per il rilancio della compagnia.