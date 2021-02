L’ultimo saluto a Franca, storica volontaria dell’oratorio di Albizzate

Chi ha ricevuto un richiamo, rigorosamente in dialetto, chi una parola di conforto e chi semplicemente delle caramelle all’ora di merenda all’oratorio feriale. Capita spesso che un mestiere, una passione o un’attitudine caratterizzi più di ogni altra cosa una persona. Franca Airaghi, senza dubbio, da tutti sarà ricordata soprattutto per il suo grandissimo impegno di volontariato per la parrocchia di Albizzate.

La signora Franca si è spenta venerdì 12 febbraio all’età di 87 anni. Di lei preserveranno il ricordo decine di generazioni: giovani e adulti passati dall’oratorio di Albizzate dove, finché ha potuto, ha prestato servizio: dietro il bancone del bar per la vendita delle caramelle o dovunque ci fosse da dare una mano per il bene di quella comunità.

Ai funerali, celebrati nella mattinata di sabato 13 febbraio, a Franca è arrivato l’ultimo saluto proprio dalla sua comunità: quella pastorale attraverso le parole di Don Mario, dalla sua famiglia con Luigi Airaghi, dall’oratorio attraverso la testimonianza di Angelo Gabriele e dalla famiglia con la quale ha percorso oltre 30 anni di cammino attraverso le parole di ricordo di Roberto Corradini.