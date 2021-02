Nominati i decani della Diocesi; Panighetti e Pagani confermati a Varese e Busto

L’Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, ha firmato il decreto con i nomi dei Decani della diocesi ambrosiana che comprende anche la gran parte della provincia di Varese. Delpini ha proceduto con le nomine in seguito ai suggerimenti emersi nelle votazioni del 19 gennaio scorso alle quali hanno partecipato i presbiteri e i diaconi della Diocesi. In tutto si tratta di 63 sacerdoti che per cinque anni ricopriranno questo ruolo, dieci in meno rispetto alle nomine precedenti per via della rinnovata articolazioni di alcuni territori, soprattutto all’interno della città di Milano.

Le scelte arrivano in una fase particolare per la vita della Chiesa ambrosiana visto che è in corso una riforma del decanato stesso come spiega il Vicario generale, monsignor Franco Agnesi. «Una riforma che ha l’obiettivo di “ascoltare” tutti i segni di Vangelo presenti nel nostro territorio, quello geografico e quello “esistenziale”. Desideriamo crescere nella nostra capacità di giungere a decisioni “sinodali” per compiere scelte missionarie e sostenere la testimonianza evangelica nei vari ambiti della vita umana, dalla scuola alla salute, dal volontariato allo sport».

Nei Decanati verrà quindi introdotta una nuova realtà, quella dell’Assemblea sinodale: «È una figura che è emersa, con forza e creatività, in questi mesi di riflessione – spiega Agnesi -. Al Decano si chiede non di caricarsi di un peso in più, ma di “dare una mano”, che accoglie, che scambia la pace, che si collega ad altre mani di discepoli e missionari. Saranno però soprattutto i laici ad animare e orientare il cammino decanale. In questo discernimento il Decano avrà il compito di essere segno di comunione, di tenere insieme e valorizzare i carismi e i servizi che lo Spirito suscita nella Chiesa».

I NOMI

Sono due le zone della Diocesi che interessano il territorio della nostra provincia: la Zona II per la parte alta, la zona IV per quella sud (il resto, le cosiddette Valli Varesine, dalla Valcuvia a Ponte Tresa, appartengono alla Diocesi di Como). La Zona II comprende undici decanati, la IV che si estende anche nell’Altomilanese ne comprende invece nove. Ecco quindi tutti i nomi dei decani.

Zona II

Appiano Gentile: mons. Erminio Villa

Azzate: don Cesare Zuccato

Besozzo: don Maurizio Giuseppe Cantù

Carnago: don Paolo Croci

Gallarate: mons. Riccardo Festa

Luino: don Sergio Zambenetti

Sesto Calende: don Maurizio Villa

Somma Lombardo: don Basilio Mascetti

Tradate: don Giovanni Cazzaniga

Valceresio: don Claudio Lunardi

Varese: monsignor Luigi Paolo Panighetti

Zona IV

Bollate: don Maurizio Pessina

Busto Arsizio: mons. Severino Carlo Pagani

Castano Primo: don Marco Zappa

Legnano: mons. Angelo Cairati

Magenta: can. Emanule Salvioni

Rho: don Fabio Turba

Saronno: don Riccardo Pontani

Valle Olona: don Federico Papini

Villoresi: don Felice Noé