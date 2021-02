Con “Riciclo e Vinco” già distribuiti 2 mila euro di bonus

Ammontano a 2 mila euro i primi buoni spesa assegnati ai cittadini di Bustecche, Bizzozero e San Carlo che hanno aderito a “Riciclo e vinco“, il progetto innovativo finanziato dall’Unione Europea capace di creare un circuito tre volte virtuoso: aumenta la raccolta differenziata in zone urbane densamente popolate e, da un punto di vista sociale, sostiene sia le famiglie sia i negozi di quartiere. Come? Con un meccanismo premiante e partecipativo di condivisione di informazioni utili all’ambiente; un gioco in cui Amministrazione Comunale e cittadini entrano in relazione con dei messaggi condivisi su Telegram o WhatsApp.

Sono già oltre 400 i cittadini di questi tre quartieri che hanno aderito all’iniziativa fornendo il loro numero di telefono per ricevere settimanalmente informazioni utili alla differenziata (come date di raccolta, precisazioni sui dubbi più comuni) e partecipare a giochi e quiz, che forniscono un punteggio per ogni interazione, maggiore se le risposte sono corrette.

Quest’Estate i 25 cittadini con i migliori punteggi riceveranno ciascuno un bonus da 100 euro, ma intanto sono già stati assegnati 20 bonus da 50 euro l’uno ai primissimi residenti che hanno aderito all’iniziativa e i primi 100 bonus da 10 euro ciascuno estratti ogni mese, da gennaio a febbraio, tra i varesini di Riciclo e Vinco. per un totale di 2 mila euro già assegnati. Altri 8 mila euro saranno assegnati entro luglio.

All’iniziativa sono espressamente invitati ad aderire anche i negozi di quartiere, dove i cittadini possono spendere i loro buoni. Consapevoli che tutti i buoni saranno rimborsati ad ogni esercente, proprio grazie ai fondi europei stanziati sul progetto.

Fino ora le attività che hanno aderito a “Riciclo e vinco” sono 5 e molto eterogenee tra loro: dall’alimentari al vivaio, dalla farmacia alla libreria, passando per il negozio dell’usato per bambini.

Le adesioni a Riciclo e vinco sono ancora aperte: basta collegarsi alla pagina web dedicata all’iniziativa sul sito del Comune di Varese. E questo vale sia per i residenti dei tre quartieri coinvolti (Bustecche, Bizzozero e San Carlo), sia per gli esercenti. “Ringrazio che ha già aderito – dichiara l’assessore all’ambiente Dino De Simone – Mi auguro che l’iniziativa possa diventare sempre più condivisa e capillare, che sempre più cittadini ed esercenti possano partecipare a Riciclo e Vinco. Si tratta di un progetto sperimentale che ha ottenuto fiducia dall’Europa: se alla fine della sperimentazione quest’estate avremo raggiunto l’obiettivo di migliorare la raccolta differenziata, oltre che a moltiplicare l’impatto sociale dell’investimento, di cui beneficiano sia le famiglie, sia gli esercenti, allora potremo estendere l’iniziativa anche ad altri quartieri della città”.

A breve entreranno in azione anche gli “Eco Coach” che pure potranno assegnare dei punti. Si tratta di informatori ambientali che, oltre ad interagire sulla piattaforma come avvenuto sin qui, inizieranno nei prossimi giorni a verificare la condizione dei cassonetti, ad esempio la loro manutenzione o il contenuto, per fotografare piccoli errori, ma anche esempi di eccellenza da condividere sulla piattaforma per una comunicazione sulla differenziata che sia anche visiva, e quindi più efficace.

Riconoscerli sarà semplice: indosseranno una casacca rossa con scritto “Riciclo e vinco” in bianco con il logo del progetto.

Per maggiori informazioni: www.comune.varese.it/ricicloevinco.