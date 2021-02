Ripartire con il territorio, Varesenews lancia la membership per aziende, associazioni ed enti

Dopo quella individuale, che continua con un buon ritmo di adesioni, Varesenews lancia la membership per aziende, associazioni e istituzioni. Un passaggio naturale considerato che il nostro quotidiano online fin dalla sua fondazione, ben 24 anni fa, è nato come un progetto di comunità strettamente legato al territorio, mantenendo al contempo uno sguardo globale.

Ricoprire un ruolo strategico e di avanguardia nella comunicazione significa dunque da una parte dare voce a cittadini, imprese e a tutti i portatori di interesse del territorio, dall’altra essere interpreti del cambiamento che il digitale ha introdotto e continuerà a introdurre nelle nostre vite.

Oggi con il progetto +VareseNews, ovvero la membership, allarghiamo ancora di più il coinvolgimento dei lettori nel giornale – che sono 200 mila al giorno – per condividere un senso di appartenenza declinato su alcuni valori positivi che contraddistinguono il nostro quotidiano online fin dalla sua nascita: l’ascolto delle persone, la cultura d’impresa e del lavoro, la responsabilità sociale e l’attenzione all’ambiente. Temi diventati cruciali alla luce del cambiamento richiesto oggi a tutte le organizzazioni.

NON UNA SEMPLICE VETRINA

Alle associazioni, alle aziende, agli enti non proponiamo una semplice vetrina ma uno strumento per coltivare la relazione con la comunità di VareseNews, avviare un canale diretto con il giornale e sostenere la creazione di contenuti di qualità e di servizio per i cittadini e per tutto il tessuto economico e sociale del territorio.

Chi fa impresa, chi fa parte di un’associazione, chi gestisce una società sia essa profit, non profit o benefit, conosce bene il valore strategico dell’informazione. Essere parte della membership +Varesenews permette dunque di avere un canale preferenziale con il giornale, aumentando la visibilità, la rintracciabilità e la possibilità di scambio e di conoscenza reciproca. + Varesenews segna per la nostra comunità di riferimento un nuovo passaggio: dal valore dell’informazione ai valori condivisi.

GUARDARE AL FUTURO

La membership è un progetto che guarda al futuro e alle nuove generazioni. Pertanto al raggiungimento degli obiettivi, si impegna ad assumere un giovane giornalista da far crescere con una formazione specifica indirizzata alle relazioni con il tessuto economico ed imprenditoriale del nostro territorio.

La membership per le aziende prevede due livelli di adesione, gold a 500 euro e platinum a 1.000 euro.Per associazioni ed enti ci saranno tre livelli: silver 100 euro, gold 500 euro e Platinum 1000 euro.

Per ulteriori informazioni e adesioni scrivere a: piu@varesenews.it

LA PROPOSTA PER LE AZIENDE

LA PROPOSTA PER ENTI E ASSOCIAZIONI