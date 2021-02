Silvestrini: “A che punto è Gallarate con i punti per le vaccinazioni?”

«Ats Insubria, con una lettera a tutti i Comuni, chiede la collaborazione per allestire un punto vaccinale: a che punto è Gallarate?».

Lo chiede la consigliera comunale Pd Margherita Silvestrini. «Qualche mese fa avevo proposto che Gallarate predisponesse luoghi adatti per le vaccinazioni, in vista dell’avvio della fase che coinvolge la popolazione, che era attesa verso fine gennaio. Ora – continua l’ex assessore al sociale – è giunto il momento: il direttore di Ats Gutierrez ha inviato una lettera a tutti i Comuni chiedendo di segnalare strutture adatte e dotate di connessione, con spazi per gestire i flussi di entrata e uscita e con il coinvolgimento dell’associazioni locali. La risposta viene chiesta entro il 19 febbraio».

«Spero che il Comune di Gallarate sia pronto: spazi ne abbiamo, mentre la nostra città ha sempre visto un grande contributo da parte dei volontari. Ho visto che già due associazioni si sono state attivate per un aiuto nella fase delle prenotazioni e questo è positivo».

Uno dei luoghi proposti da Silvestrini era Villa Delfina, il sindaco Cassani aveva parlato negli stessi giorni di Villa Delfina e Scuderie Martignoni.