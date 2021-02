Vaccini ad anziani allettati: la richiesta al medico curante

A 24 ore dall’apertura delle prenotazioni ai vaccini per gli over 80, i lombardi che si sono registrati sono 250.845 adesioni complessive. Di queste 218.497 adesioni attraverso il Portale, 29.835 adesioni attraverso le farmacie e 2.513 attraverso i medici di medicina generale

Le chiamate al numero verde dalla mezzanotte alle ore 11 di oggi sono state invece 6.536.

Da ieri è anche possibile richiedere il vaccino a domicilio per chi ha gravi disabilità o uno stato di salute che non consente lo spostamento in un centro vaccinale in autonomia o accompagnato.

La procedura prevede che si contattati il Medico di medicina generale (se ha dato l’adesione) che compilerà il modulo di richiesta alla vaccinazione specificando che la stessa dovrà essere gestita attraverso altre modalità.

In alternativa, è necessario procedere con la registrazione sulla piattaforma regionale e successivamente contattare il numero verde di ATS Insubria 800.769622 – selezionare int. 1 – per comunicare la necessità di vaccinazione a domicilio (iter valido anche per chi si è già registrato in queste ore).

Possono inserire la richiesta anche i familiari e i caregiver della persona da vaccinare, purché muniti di Tessere Sanitaria – Carta Nazionale dei Servizi del soggetto da vaccinare e di numero di cellulare / Telefono fisso.

In una seconda fase, il cittadino riceverà un SMS, o una telefonata, con cui verranno fornite le indicazioni per l’appuntamento.