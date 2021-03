Anche il Comune di Malnate vuole la vaccinazioni di massa

A Viggiù è terminata la vaccinazione anti-Covid di massa. È stata una condizione particolare e sperimentale, ma ora anche altri comuni vorrebbero mettere in pratica questo sistema.

Uno di questi è Malnate, come ha specificato il sindaco Irene Bellifemine in un videomessaggio:«Ho dato la mia disponibilità come Comune per attivare le vaccinazioni sul nostro territorio utilizzando il modello che abbiamo sperimentato per il vaccino antinfluenzale. Siamo stati in visita al centro vaccinale di Viggiù. spero che a breve anche a Malnate sia resa disponibile la vaccinazione di massa e soprattutto spero di poter avviare in collaborazione con Ats la vaccinazione per le persone anziane che non possono recarsi ai centri vaccinali».