Asst Sette Laghi: “Nessuna intenzione di depotenziare l’ospedale di Luino”

In relazione a quanto affermato nel Consiglio Comunale di Luino svoltosi ieri, ASST Sette Laghi desidera precisare quanto segue.

Non c’è alcun “silenzio assordante” da parte dell’azienda socio-sanitaria. L’interlocuzione con gli enti locali tramite la Direzione Medica del Verbano è costante e puntuale. Il nostro direttore generale non si è mai sottratto al confronto nè con la giunta precedente, che aveva individuato nel vice sindaco Casali l’interlocutore sui temi dell’ospedale, nè con quella attuale. Proprio in questi giorni stiamo peraltro organizzando con l’assessore ai servizi sociali il lancio di un nuovo sportello sulle dipendenze da gioco patologico, tema molto sentito nel territorio luinese.

Le temporanee riorganizzazioni di spazi e servizi fra i quali la Farmacia e la Pneumologia sono dovute esclusivamente alla necessità di fronteggiare la terza ondata del Covid, che proprio in questi giorni ha raggiunto il picco di ricoveri, e la contemporanea partenza della fase massiva della campagna vaccinale alla quale abbiamo destinato un numero importante di risorse fra medici e infermieri. Ciò in ottemperanza alla circolare della DG Welfare del 22 febbraio scorso che dispone di concentrare temporaneamente alcuni servizi nel presidio principale dell’azienda in modo da liberare personale da dedicare all’emergenza pandemica.

L’attività chirurgica a Luino è comunque garantita in urgenza ed in particolare quella di traumatologia e quella di chirurgia generale che mantiene anche l’attività di degenza.

Gli ambulatori di dermatologia sono stati attivati dall’inizio di marzo con due accessi al mese che prevedono oltre alle visite anche piccoli interventi. L’attività di odontoiatria prevede da poco anche l’attività di ortodonzia. Gli ambulatori di medicina e chirurgia sono attivi e la chirurgia ha anche attività di proctologia.

Non c’è dunque alcuna volontà di depotenziamento del presidio di Luino nè di riduzione dei servizi. Siamo ovviamente disponibili a proseguire il confronto con l’Amministrazione, mai peraltro interrotto, a qualsiasi livello.