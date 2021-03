Conclusi in anticipo i lavori in corso nelle gallerie sulla A9 Lainate – Como – Chiasso

Si concluderanno questa notte i lavori di manutenzione strutturale in corso nelle gallerie Terrazze e Villa Maria, entrambe in direzione Milano sulla A9, in anticipo rispetto alla data prevista del 31 marzo.

Da domani mattina alle 6 sul tratto tra Como centro e la Dogana il traffico riprenderà a scorrere su tutte le corsie disponibili, in entrambi i sensi di marcia.

Il completamento dei lavori, in anticipo rispetto al cronoprogramma, è stato possibile grazie a all’impiego di oltre 70 maestranze che hanno operato h24 sette giorni su sette nel rispetto delle norme anti Covid.

Le due gallerie sono state oggetto di interventi di consolidamento, avviate lo scorso 20 febbraio; sono state, in particolare, eseguite attività di rinforzo del rivestimento protettivo, oltre all’applicazione di supporti di contenimento di natura metallica. I lavori sono stati programmati sulla base degli esiti delle verifiche, condotte seguendo i migliori standard di settore e con l’impiego delle più avanzate tecnologie disponibili sul mercato, secondo quanto previsto dalle linee guida condivise con il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili.

Sulla A9 intanto proseguono le attività di ispezione notturna nei restanti fornici, sulla base dei cui esiti potranno essere pianificati nuovi lavori di consolidamento, che verranno avviati secondo un programma concordato con gli Enti territoriali, al fine di ridurre al minimo il riflesso sulla viabilità.