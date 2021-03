I convocati con vaccino Astrazeneca invitati a non presentarsi all’appuntamento

Dopo la decisione di Aifa di sospendere a titolo precauzionale i vaccini Astrazeneca, anche Regione Lombardia ha fermato la campagna vaccinale.

Ats Insubria invita quanti erano stati convocati da questo pomeriggio e sino al 18 marzo, in particolare gli appartenenti alle forze dell’ordine e il personale scolastico a non presentarsi all’appuntamento. « Riceveranno nelle prossime ore una comunicazione con la disdetta della convocazione tramite il sistema regionale di prenotazione o tramite avviso diretto – spiega Ats Insubria – Sono pertanto pregati di non presentarsi presso il centro vaccinale e verrà data successiva informativa circa la riprogrammazione dell’appuntamento.

Proseguirà regolarmente l’attività vaccinale prevista per gli over 80 o soggetti per cui si era programmato la vaccinazione con l’utilizzo del siero Moderna o Pfizer-BioNtech.