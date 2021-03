Dopo decenni arriva l’isola salva pedoni a Bizzozero, ma scatena il dibattito a Varese

L’attraversamento pedonale in viale Borri, all’angolo di via Conte Verde, è oggetto da decenni di polemiche ed è stato causa di diversi incidenti anche gravi.

In questi giorni, l’amministrazione comunale ha portato a compimento la realizzazione di un passaggio protetto, con quella che viene definita “isola salva pedoni“. Sono al lavoro proprio in questi giorni i tecnici dell’ufficio strade, che stanno realizzando inoltre anche tratti di marciapiedi, mentre sono in arrivo illuminazione e segnaletica orizzontele e verticale.

Tutto bene? Non completamente: diversi abitanti contestano la posizione dell’attraversamento, i metodi per salvare i pedoni, la pericolosità del restringimento di carreggiata che l’isola salva pedoni crea. Tante obiezioni che hanno convinto il vicesindaco Daniele Zanzi e il presidente della commissione urbanistica, Luca Paris, a fare un sopralluogo per verificare i lavori e raccogliere le ultime, eventuali istanze.

Luca Paris e Daniele Zanzi, nel sopralluogo

Presente al sopralluogo anche Bizzozero.net, che ha dedicato un ampio post che spiega la giornata e la situazione dell’attraversamento pedonale.