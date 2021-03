Donne di successo e in carriera: Idea.lab lancia la seconda edizione di Women Up

Idea.lab, il Laboratorio Territoriale per l’Occupabilità della provincia di Varese, lancia la seconda edizione di WOMEN UP. L’evento sarà trasmesso in streaming il giorno 12 marzo 2021 a partire dalle ore 17,30.

L’evento sarà moderato da Chiara Milani, giornalista, conduttrice e autrice di programmi tv e speaker internazionale, ad oggi unica donna europea eletta Presidente di Junior Chamber International.

Le professioniste che interverranno sono Francesca Del Nero (Manager, International speaker, coach, trainer e autrice) Fiammetta Diani (ingegnere aerospaziale presso l’’Agenzia Europea per il Sistema di Navigazione Satellitare Globale, European GNSS Agency – GSA), Anna Gervasoni (Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese e Direttore Generale di AIFI, Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt), Silvia Paganini (Imprenditrice, esperta di comunicazione. Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Alto Milanese nel triennio 2017/2020), Martina Rogato (Consulente sostenibilità e attivista) e Silvia Volponi (fisico, Global Patent Officer della business area Electrification Products in ABB, responsabile a livello mondiale delle strategie di proprietà intellettuale e manager del team di Business Intellectual Property Analytics)

WOMEN UP è stato costruito sullo sfondo dell’Agenda 2030 dell’ONU, e in particolare del suo quinto obiettivo, “Parità di genere: raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze”.

A tal fine la proposta punta a far emergere le attitudini che hanno permesso alle speaker di realizzare i loro obiettivi professionali, le competenze possedute e messe in campo, anche nei momenti più difficili del loro percorso. Di avere successo.

Durante l’evento parteciperanno attivamente anche studentesse e studenti di scuole secondarie di secondo grado.

Il Link a cui collegarsi per seguire l’evento, dalle ore 17,30 alle 19, è: https://www.youtube.com/watch?v=ywdN_AZgtrA

WOMEN UP è un format pensato e curato da Simona Michelon, responsabile del gruppo di lavoro “Business in rosa” di idea.lab e organizzato in collaborazione con Laura de Biaggi, direttore esecutivo del laboratorio, e con il supporto di tutto il team di idea.lab.

Le attività di idea.lab finalizzate all’empowerment femminile proseguiranno con la proposta dell’evento formativo I REMARKABLE, che sarà tenuto dalla formatrice certificata Milena Tantera nelle prossime settimane (data ancora da definire).

Per essere aggiornati sulle attività di idea.lab, consultare il sito https://idealab.va.it