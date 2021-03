Incidente in via Maroni a Casciago, strada chiusa per un’ora

Un giovane di 23 anni è finito all’ospedale questa mattina, mercoledì 31 marzo, dopo essersi ribaltato con la sua auto.

Il fato è avvenuto a Casciago in via Maroni attorno alle 6.30.

Qui per cause ancora al vaglio il veicolo si è ribaltato. Per consentire di rimettere in sicurezza l’area, il tratto stradale è rimasto chiuso per circa un’ora.

Il giovane è stato raggiunto dai sanitari, immobilizzato e trasportato in codice verde a bordo di un’ambulanza della Croce rossa italiana (foto di repertorio).

È giunto cosciente e in condizioni non gravi al pronto soccorso del Circolo attorno alle 7.30