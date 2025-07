Capolago e Campo dei Fiori, gli Alpini guidano l’estate varesina

Alpini grandi protagonisti delle feste d’estate. Non mancano le sagre e le feste, (le trovate nella sezione eventi di Varesenews) ma ci sono due appuntamenti attesi più di altri da varesini e varesotti: sono la festa degli Alpini di Capolago e la Festa della Montagna.

Il primo appuntamento è quello della Festa degli Alpini di Capolago che comincia venerdì 18 luglio e proseguirà per dieci giorni. Organizzata dal Gruppo Alpini di Capolago, in collaborazione con la Banda Musicale “G. Verdi” e con il supporto della Sezione di Varese dell’Associazione Nazionale Alpini, la festa si svolgerà, come tradizione, presso l’area di via del Porticciolo. A partire da sabato 19 luglio e fino al gran finale di domenica 27, la festa proseguirà ogni giorno a pranzo e cena, grazie al fornitissimo stand gastronomico sempre attivo durante tutta la durata dell’evento.

Altro appuntamento molto atteso perché organizzato in un uno dei luoghi più cari ai varesini, il Campo dei Fiori e il “suo” Grand Hotel, è quello della Festa della Montagna. In questo caso bisognerà pazientare ancora un po’. L’inaugurazione è prevista sabato 9 agosto e la manifestazione terminerà il 15 agosto. Un’intera settimana non solo di buon cibo e polenta “ad alta quota, ma anche di camminate, visite guidate, mostre, musica, conferenze e spirito alpino”. Dietro ai fornelli, ma non solo, dietro a tutta l’organizzazione delle due feste, sempre loro: gli Alpini. E il supporto delle Penne Nere non manca mai anche nelle piccole feste di paese. Perché dietro ogni piatto fumante, ogni camminata nel bosco e ogni nota che risuona tra gli alberi, ci sono mani operose e cuori generosi.