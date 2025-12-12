Varese News

Il Monte Generoso da vivere tutto l’anno: emozioni in regalo con le gift card e l’abbonamento Amici del Generoso

Stupisci chi ami con un dono speciale: l’emozione di vivere la destinazione Monte Generoso, dalle acque cristalline del Lago di Lugano ai panorami mozzafiato a 1704 metri. Un’ esperienza unica che rimarrà nel cuore

Monte Generoso

Che si tratti di una Gift Card da personalizzare o dell’Abbonamento Amici del Generoso, ogni regalo sarà un invito a scoprire la bellezza della natura e a vivere momenti indimenticabili nel Mendrisiotto, la regione più a sud del Ticino.

Galleria fotografica

A Natale regala il Monte Generoso 4 di 7
Monte Generoso
Monte Generoso
Monte Generoso
Monte Generoso

Per chi ama scegliere

Monte Generoso

Ecco il regalo perfetto per chi ama la natura, il relax e le esperienze autentiche. Con questa carta, puoi offrire risalite sul famoso trenino a cremagliera e addirittura sull’iconico treno a vapore del 1890 a coloro per i quali è più importante ‘come” si arriva e non solo nel “cosa” si raggiunge.

La Gift Card, valida 5 anni, sorprende, tuttavia, anche gli amici gourmand che possono vivere l’esperienza unica al Fiore di pietra: pranzo e cena con vista, e Sunset  Apero a 1704 metri davanti ad un tramonto da urlo. L’atmosfera accogliente dello storico Buffet Bellavista celebra, invece, la bellezza intima del territorio con prodotti selezionati ed autentici. La carta è personalizzabile e adatta a ogni occasione, permettendo a chi la riceve di scegliere come vivere al meglio il Monte Generoso.

Per vivere il Generoso tutti i giorni

Monte Generoso

L’Abbonamento Amici del Generoso è pensato per chi desidera vivere il Monte Generoso tutto l’anno. Con viaggi illimitati sul trenino, un prezzo davvero straordinario e vantaggi riservati, questo abbonamento è ideale per gli appassionati di escursioni e per chi vuole immergersi nella natura senza limiti. Un regalo che dura nel tempo e che permette di scoprire, giorno dopo giorno, la magia di uno dei luoghi più affascinanti della Svizzera.

Scegli il regalo perfetto e regala emozioni che restano nel cuore!

Clicca qui per acquistare le carte regalo

di
Pubblicato il 12 Dicembre 2025
