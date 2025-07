Alpini, un anno di impegno e solidarietà: presentato a Varese il Libro Verde

Oltre 61.700 ore di volontariato e più di 224mila euro donati: sono i numeri della sezione Alpini di Varese, protagonisti nel 2024 di un’attività intensa, concreta e silenziosa. A certificarlo è il Libro Verde della Solidarietà, la pubblicazione annuale curata dall’Associazione Nazionale Alpini, che raccoglie e documenta tutto il lavoro svolto a livello nazionale da sezioni e gruppi.

La presentazione si è svolta questa mattina a Palazzo Estense, sede del Comune di Varese, alla presenza dei capigruppo di Varese, Antonio Verdelli, e di Capolago, Lorenzo Carabelli. Un’occasione per restituire alla città – numeri alla mano – la fotografia di un impegno costante, frutto di passione, dedizione e senso civico.

La sezione ANA di Varese ha registrato 61.708 ore di lavoro volontario e 224.115 euro di donazioni: Con questa cifra, Varese è la quinta sezione nazionale per somme donate grazie alle loro attività, dopo Bergamo (687.000 euro circa), Brescia (673.000 euro circa), Trento (con 427.000 euro circa) e Verona (con 295.000 euro circa), e prima di Milano, “ferma” a 223.000 euro circa.

«Numeri impressionanti» hanno sottolineato i capigruppo di Varese e Capolago, che a queste cifre hanno contribuito fortemente: 2.750 ore e 32.912 euro provengono infatti dal Gruppo Alpini di Varese, mentre il Gruppo di Capolago ha contribuito con 2.150 ore e 17.545 euro.

«Fino a qualche anno fa si lavorava in silenzio, senza dire troppo – ha sottolineato Antonio Verdelli –. Oggi invece, anche grazie ai social, è diventato importante raccontare chi siamo e cosa facciamo. E i numeri contenuti in questo libro lo dimostrano chiaramente».

Il volontariato, in effetti, continua a rappresentare un pilastro della vita civile, anche se – come ha ricordato Verdelli – oggi richiede una preparazione sempre più professionale, tra attestati e normative da rispettare: «Una volta non erano nemmeno pensate, ma oggi sono indispensabili». Verdelli pensa però già al 2026: «L’anno prossimo festeggeremo il 95° anniversario del nostro gruppo, vogliamo farlo in grande».

Accanto a lui, Lorenzo Carabelli ha voluto ricordare anche lo spirito di amicizia e collaborazione che anima i gruppi: «Qui non c’è concorrenza, al massimo una sana competizione. Venerdì comincerà la nostra festa, che durerà dieci giorni. E in queste ore tutti vogliono fare qualcosa, anche rischiando di pestarsi i piedi durante i lavori – spiega il capogruppo di Capolago ridendo – Ma è questo lo spirito che ci tiene uniti».

Carabelli confessa anche un “pensiero stupendo” che prima o poi spera si materializzi: «È da anni che provo a chiedere al sindaco Galimberti di impegnarsi per organizzare a Varese l’Adunata Nazionale: è una sfida immane, ma sarebbe bello provarci».

A concludere l’incontro è stato proprio il sindaco di Varese, Davide Galimberti, che ha ringraziato i gruppi per la loro presenza costante nella vita della città: «Grazie per i numeri, che sono frutto di ore e ore di lavoro, ma anche per lo spirito di allegria e convivialità che sapete trasmettere – Ha detto il sindaco – Gli Alpini sono una vera risorsa per il nostro territorio».

E LA SOLIDARIETÀ VARESINA RICOMINCIA CON LE FESTE ESTIVE A CAPOLAGO E AL CAMPO DEI FIORI

I dati presentati si riferiscono all’anno 2024, ma continua anche per il 2025 l’attività degli Alpini varesini, che sono pronti ad animare anche l’estate con due appuntamenti molto attesi. A Capolago, si parte questo venerdì, 18 luglio con la tradizionale festa del gruppo, dieci giorni di allegria e condivisione che si concluderanno il 27 luglio. Ogni giorno, a pranzo e a cena, sarà attivo lo stand gastronomico, da sempre cuore pulsante dell’iniziativa.

Pochi giorni dopo, toccherà invece al Gruppo Alpini di Varese, che dal 9 al 15 agosto porterà in scena la nuova edizione della Festa della Montagna, nella suggestiva cornice del Campo dei Fiori, nei pressi del Grand Hotel. Una settimana di eventi tra natura, musica, cultura e solidarietà, per celebrare l’identità alpina e il legame con il territorio.