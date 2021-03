La Openjobmetis ci ha preso gusto: i biancorossi respingono Pesaro

Seconda vittoria consecutiva per la Openjobmetis che dopo Sassari stoppa anche Pesaro alla Enerxenia Arena e rilancia le proprie azioni in chiave salvezza. Difesa, stoppate (ben 6) e nervi saldi nei momenti difficili per la squadra di Bulleri che vince 81-68 con 20 punti di Scola.

OPENJOBMETIS VARESE – CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO 81-68

(26-18, 40-28; 61-49)

VARESE: Ruzzier 10 (3-5, 0-1), Douglas 9 (0-1, 3-5), Strautins 8 (2-2, 1-5), Scola 20 (3-8, 3-5), Egbunu 13 (5-9); Beane 6 (3-6), Morse 13 (5-8), De Nicolao 2 (1-1, 0-1), Ferrero (0-1 da 3). Ne: Bulleri. All. Bulleri.

PESARO: Robinson 17 (3-8, 3-7), Filloy 11 (3-5, 1-6), Filipovity 5 (1-5, 1-1), Drell 9 (2-6, 1-3), Cain 5 (2-5); Tambone 2 (1-1, 0-3), Zanotti 9 (2-2, 0-1), Delfino 10 (2-4, 2-7). Ne: Mujakovic, Basso, Serpilli. All. Calbini (assente Repesa).

ARBITRI: Sahin, Di Francesco, Noce.

NOTE. Da 2: V 22-41, P 16-36. Da 3: V 7-17, P 8-28. Tl: V 16-20, P 12-15. Rimbalzi: V 34 (6 off., Egbunu 10), P 36 (11 off., Cain 11). Assist: V 19 (Ruzzier 9), P 14 (Robinson 6). Perse: V 12 (Ruzzier 6), P 11 (Robinson 3). Recuperate: V 4 (4 con 1), P 5 (Robinson 3). Usc. 5 falli: Filipovity. F. antisportivo: Filipovity (4.50), Ruzzier (37.18). Partita a porte chiuse.