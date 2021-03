La storia di Eolo e VareseNews: dal primo cybercaffè nel 1996 ad oggi

Ci sono storie imprenditoriali che nascono e si evolvono insieme, storie di persone che vivono lo stesso tempo e, grazie alla loro visione, si stimolano l’un l’altro creando un vortice positivo per tutto il territorio. La storia tra EOLO e VareseNews, Luca Spada e Marco Giovannelli, fanno parte di questo mondo.

“La storia del nostro rapporto con il quotidiano online del varesotto parte infatti nel 1996, quando Luca Spada portò 15 computer connessi con una linea dedicata a 19,2 Kb al Circolino di Bosto, quartiere di Varese”, si legge su Eolo.it.

«Il circolino di Bosto – come racconta Marco Giovannelli, direttore di VareseNews, nel docufilm DigitaLife – era un locale che, oltre al cibo e alla possibilità di bere in compagnia, proponeva tante iniziative, tante attività. Era diventato un punto di riferimento della città e di tutta la provincia. Nel 1996 portammo qui i primi computer collegati a una rete internet. All’epoca, pensate, che i quindici computer che avevamo messo in una saletta erano connessi grazie a SkyLink di Luca Spada con una linea dedicata 19.2 Kb. Oggi non apriremmo nemmeno un piccolo sito con pochissime immagini, eppure la storia di Internet a Varese, e poi a seguire VareseNews, nasce da qui».



Nel 1997 arriva la svolta: Marco Giovannelli, Michele Mancino e Carlo Galeotti decidono di lanciare il quotidiano online VareseNews, ma per farlo servono computer potenti connessi alla rete.

«Nell’autunno del 1997 iniziammo a progettare seriamente un salto di qualità: fare un vero quotidiano online. Chiamammo ancora Luca, che nel frattempo era diventato il nostro guru per la connessione, e nel giro di poco ci ritrovammo con un server tutto nostro a fianco ai dieci computer che venivano cambiati con una certa regolarità, ma sempre indietro di un passo perché li compravamo in offerta, e comunque ci voleva sempre oltre un milione di lire. Per VareseNews si scelse di fare un housing, ovvero tenere un server in casa, con una linea dedicata a 19,2 kb.»

A distanza di 25 anni Eolo consolida il rapporto con VareseNews con un’opportunità per tutti gli abbonati a +VareseNews, la membership del quotidiano online che offre contenuti esclusivi ed approfondimenti, che potranno usufruire di uno sconto del 10% sul canone mensile dei servizi EOLO.

Un modo per restituire valore alle persone che vivono nel territorio che ha dato il via a queste due realtà, continuando a lavorare tutti insieme augurandoci che i prossimi 20 anni siano entusiasmanti almeno quanto gli ultimi 25 percorsi insieme.