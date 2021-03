“La via Francisca sia volano per i festeggiamenti dei sei secoli della Collegiata“

Nel percorso di avvicinamento al Sesto Centenario della Collegiata, che sarà celebrato dal 2022, è significativo muoversi idealmente lungo la Via Francisca del Lucomagno, perché lo storico anniversario vuole essere motore di rinnovata

attenzione per un ampio territorio.

A questo proposito Ferruccio Maruca, Segretario del tavolo istituzionale della Via Francisca, dichiara: “Penso che la Via Francisca possa dare un attivo apporto nel promuovere e favorire i festeggiamenti del 600° anniversario della costruzione della Collegiata di Castiglione Olona”.

“Questo antico cammino, recentemente attualizzato per volontà di Regione Lombardia, dei Comuni e di altre Istituzioni collocati sul percorso e da imprenditori privati, sostanzialmente è un “file rouge” che unisce moltissime località ricche di interessanti monumenti storico- artistici di pregio. Castiglione Olona con la sua Collegiata è tra queste località una delle più interessanti e caratteristiche. La Francisca è un eccezionale strumento di valorizzazione territoriale nonché di conoscenza della storia, della cultura e dei personaggi vissuti sulla Via. Castiglione Olona per molti pellegrini della Francisca è una scoperta che desta stupore per l’armonia dei monumenti e per l’interessante storia del borgo progettato dalla passione e dalla cultura illuminata del Cardinale. Il Cardinale Branda Castiglioni è stato un antesignano camminatore della Via Francisca: per motivi ecclesiali si è recato a Costanza per dare il suo efficace contributo durante il Concilio là convocato e a Pavia, inizialmente per motivi di studio, successivamente come mecenate e filantropo. Non a caso il momento ufficiale della nascita della Via Francisca è avvenuto a Castiglione Olona, in Palazzo Branda, il 27 settembre 2017, quando 50 Enti hanno sottoscritto il Protocollo di Collaborazione per la promozione e valorizzazione, in Regione Lombardia, della Via Francisca. Castiglione Olona e il suo illuminato Cardinale sono fortemente ed indissolubilmente legati a questo antico cammino storico!”, specifica Maruca.