L’Its Incom presenta i corsi per formare futuri professionisti del mondo digitale

Il futuro è una scelta, costruita su aspettative, ambizioni e analisi di mercato. Il digitale è una tra le più importanti e strategiche scommesse del domani. I profili professionali necessari saranno in costante crescita, legati a un mondo in continua evoluzione proiettato in avanti.

Quali esperti, con quali compiti e ruoli, quali competenze e skills verranno raccontati il prossimo 12 marzo, dalle 15:00, durante l’open day di ITS InCom, fondazione nata per la formazione di specialisti nel campo dell’informatica, della robotica, dell’internet of thing, della comunicazione digitale, del marketing legato ai new media.

Parole di uso ormai comune come cloud, networking, smart industries, digital communication saranno declinate in termini di conoscenze e potenzialità lavorative, tutti ambiti che oggi vantano un tasso di occupazione tra i più elevati e il cui sviluppo futuro sarà connesso con l’innovazione a cui il sistema paese sarà chiamato anche grazie ai fondi europei di EU Next Generation, come recentemente affermato dal Presidente del Consiglio Mario Draghi.

Tra le novità che saranno introdotte dal prossimo autunno c’è proprio un corso di Data Sciences per rispondere alla richieste di figure specialistiche in grado di organizzare i processi di raccolta e analisi di grandi quantità di dati e creare in questo modo valore attraverso l’applicazione di soluzioni di intelligenza artificiale e machine learning.

I percorsi di alta formazione, annuali e biennali, vedono professionisti alternare lezioni d’aula a sperimentazioni pratiche, studio in classe a stage in azienda.

Il canale di Istruzione Superiore Tecnica, pur nato dieci anni fa, si sta sempre più affermando come la seconda gamba della formazione post diploma, una via laboratoriale alternativa allo studio accademico, con risultati davvero soddisfacenti in termini di occupazione dei propri diplomati ma anche di gradimento dal mondo del lavoro.

Il prossimo 12 marzo sarà proprio la Direttrice dell’ITS InCom, Dott.ssa Rosaria Ramponi, a presentare i corsi, con interventi di alcuni docenti e dei ragazzi che li hanno frequentati in passato. Proprio a questi ultimi il compito di raccontare

l’esito della loro esperienza formativa e come quella stessa esperienza abbia dato loro modo di ottenere un’opportunità di lavoro.

Fondazione InCom permette ai suoi studenti di seguire percorsi incentrati sulla pratica e sul “learning by doing” con stage nelle aziende partner e in altre realtà del territorio che manifestano crescente necessità di figure giovani ma già capaci di applicare conoscenze e competenze acquisite nel percorso formativo.

ITS InCom ha ottenuto anche la Carta della Mobilità “Erasmus Plus” che la equipara alle università europee quanto a possibilità di effettuare esperienze di studio e lavoro all’estero.

L’open day di ITS InCom si svolgerà il prossimo 12 marzo, dalle ore 15:00, via Google Meet. Per prendere parte all’evento è sufficiente iscriversi alla pagina

mentre tutte le altre occasioni di orientamento sono consultabili qui itsincom.it/orientamento-2021