Nulla sarà più come prima: gli studenti di Educazione Professionale e l’aiuto ai tempi del Covid

Il Corso di Laurea in Educazione Professionale e il Centro di Ricerca per la cura pedagogico educativa dell’Università degli Studi dell’Insubria, in collaborazione con ATS Insubria, il 4 marzo hanno organizzato un webinar dal titolo “Nulla sarà più come prima. Il Service Learning”.

I partecipanti al seminario sono stati più di 250 e per due ore gli studenti del corso di laurea hanno esposto diciassette progetti educativi organizzati ed erogati completamente a distanza, svolti durante la chiusura delle attività di tirocinio universitario.

L’esperienza di Service Learning, ha coinvolto le risorse presenti nella realtà territoriale della provincia di Varese. Gli studenti si sono interfacciati direttamente con servizi che operano in diversi ambiti quali: disabilità, psichiatria, minori, dipendenze, anziani e reparti ospedalieri.

«Gli studenti, costretti alla sospensione dei loro tirocini professionalizzanti in presenza hanno costruito ponti con le realtà territoriali in una nuova forma di didattica a distanza, grazie al Virtual Service Learning» dice la direttrice delle attività didattiche professionalizzanti dott.ssa Grazia Marchini.

Centosettanta ragazzi suddivisi in diciassette équipe, accompagnati nel loro lavoro dai supervisori universitari, hanno dato vita ad un progetto di ricerca grazie agli enti del territorio sempre pronti a collaborare con l’ateneo in modo propositivo e aperto.

La collaborazione con il Centro di Ricerca per la cura pedagogico educativa ha evidenziato lo stretto legame tra formazione universitaria ed innovazione. La Presidente del CdS la Prof.ssa Jutta Maria Birkhoff afferma: «il Centro di ricerca, con sede presso il Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita del nostro Ateneo, è stato istituito nel 2018 con l’intento di promuovere la ricerca e l’approfondimento di tematiche pedagogiche ed educative, ma anche di realizzare concretamente iniziative e azioni rivolte al territorio, in collaborazione con il Corso di Laurea».

L’esperienza di Service Learning nata durante un periodo di crisi, porterà ad investire ancora su questa forma di apprendimento, come ulteriore strumento di formazione accanto ai percorsi professionalizzanti di tirocinio in presenza.