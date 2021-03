Palio di Legnano, confermato il rinvio a domenica 19 settembre

Il Palio di Legnano è confermato domenica 19 settembre. La decisione venerdì sera, venerdì 12 marzo, nella riunione del Comitato che ha deliberato su altre questioni necessarie per avviare la macchina organizzativa della nostra festa. Confermata anche la decisione di eventi in persona per sabato 29 e domenica 30 maggio, dedicati alla commemorazione della battaglia. Come spiega l’assessore Guido Bragato, «la nostra volontà dipenderà sempre dalla situazione sanitaria. Per il mese di maggio, comunque, avremo l’imbandieramento del centro e cercheremo di celebrare l’evento storico con momenti di richiamo per la città».

Non è più così scontata la conferma del mossiere Massimiliano Narduzzi, come almeno appariva in un primo momento. Magistrati e capitani si sono dati appuntamento dopo Pasqua, per definire l’incarico. A questo proposito, dopo il rinvio delle corse di addestramento, non c’è ancora nulla di preciso sulle date delle tre riunioni, in calendario tra luglio e agosto.

Parte di rilievo dell’ultimo Comitato, quella riservata alla Commissione permanente dei costumi. Coordinatore scientifico è stato confermato Alessio Francesco Palmieri Marinoni (nella foto in copertina, a destra, con il gran maestro Giuseppe La Rocca). Liliana Delfino, nominata responsabile dell’ufficio del sindaco Lorenzo Radice, lascia dopo anni di apprezzata collaborazione la carica di segretaria della Commissione, passando il testimone a Carla Marinoni, già gran priore della contrada San Bernardino. Tra gli altri incarichi, definito anche il ruolo di Stefano Mortarino come funzionario dirigente per l’Ufficio Eventi e Palio.

«Ringrazio per la conferma nell’incarico – il primo commento di Marinoni – . Questo è il terzo anno di collaborazione diretta con il Palio in un ambito nel quale, sono sempre convinto, esistano ampi margini di crescita e miglioramenti. Tra i progetti, posso assicurare la continuità nella collaborazione con la Fondazione Arte della Seta Lisio di Firenze. Il suo scopo istituzionale di mantenere viva e tramandare l’arte della tessitura a mano in seta, oro e argento, attraverso la produzione tessile e le numerose attività didattiche e culturali non potrà che aiutarci ad avere una visione sempre più ampia e completa del periodo storico di cui ci occupiamo».

«Posso assicurare – prosegue il coordinatore scientifico – che, nonostante la pandemia, lo studio e la ricerca della Commissione non si sono mai fermati. Abbiamo analizzato quanto fatto nel passato, per organizzare un migliore futuro, per aiutare davvero i legnanesi ad avere una esatta percezione dei valori della manifestazione, del patrimonio storico e culturale racchiuso nel Palio, nel mondo contradaiolo».

In collaborazione con la Fondazione Lisio e non solo, Alessio Francesco Palmieri Marinoni interverrà, come coordinatore scientifico della Commissione, in diversi seminari, conferenze ed incontri anzitutto online, ma già a giugno si spera in presenza. Tra questi, alcuni all’estero come quelli di Londra e Versailles, altri in Italia a Firenze sia con l’Università, sia con il Calcio storico Fiorentino.

«Il primo incontro – anticipa Marinoni – sarà a breve, il 23 marzo, grazie ad una nuova collaborazione con l’Università della Bicocca di Milano. L’iniziativa, che si concretizzerà con tre lezioni online, si svolgerà insieme alla prof.ssa Elena Settemini della School of Museum Studies della Università di Leicester».