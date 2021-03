Paura in Svezia, otto persone accoltellate in strada a Vetlanda

Almeno otto persone sono state accoltellate nel centro di Vetlanda, in Svezia. Due persone sono in gravi condizioni.

L’autore del gesto, un uomo intorno ai venti anni, ha colpito in cinque punti diversi della città prima di essere colpito da un agente e trasportato in ospedale, dove è ricoverato in condizioni non gravi.

Come riporta l’Ansa, per il momento le indagini sono classificate come tentato omicidio ma non si esclude che possa essersi trattato di un atto terroristico. L’allerta è scattata intorno alle 15, dopo alcune segnalazioni da parte dei cittadini di un individuo con “un’arma affilata” che stava assaltando diverse persone nel centro della cittadina. L’Ansa spiega che in attesa che si chiarisca la dinamica e il movente dell’assalto, il primo ministro svedese Stefan Löfven ha condannato questo “atto terribile”, esortando tutti a “inviare un pensiero alle persone colpite dalla violenza e agli uomini e alle donne dell’assistenza sanitaria, della polizia e del comune che lavorano per prendersi cura dei feriti e ripristinare la sicurezza”.