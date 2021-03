Riparte da Busto Arsizio la magia delle rotelle in pista

Lo sport sta lentamente ripartendo, con mille precauzioni, e il pattinaggio non fa eccezione: dopo un lungo anno lontani dai palazzetti, sabato 6 e domenica 7 marzo il pattinaggio artistico targato Uisp riparte a Busto Arsizio.

Uisp ha scelto proprio l’International Skating di Busto Arsizio, con il “suo” PalaCastiglioni, per l’organizzazione di una delle prime gare della Fase 1 territoriale del campionato Nazionale Uisp di pattinaggio artistico a rotelle. Una rinascita dello sport, anche se ancora in sordina: la gara si svolgerà infatti rigorosamente a porte chiuse e con il rigido protocollo Uisp a garantire distanziamento, sanificazione degli ambienti e tutto ciò che significa mantenere la sicurezza di atleti e allenatori in questo momento.

Sicurezza, ma anche speranza: è questo il messaggio che vuole comunicare questa gara, che vedrà la sfida tra gli atleti provenienti dalle cinque società della provincia di Varese (New Stars Skating, Pattinando Cocquio, Skating club Saronno, International Skating, Rotellistica Gallaratese) suddivisi su diverse categorie e specialità. Sabato sarà il momento della specialità obbligatori e a seguire per il “libero”, gli atleti delle Formule UGA. Domenica invece, oltre alle Formule UGA sarà il momento anche di Formule Uisp, Livelli e categorie dedicate agli atleti più esperti. Un fine settimana dedicato al pattinaggio artistico in toto, quindi, nelle sue diverse espressioni e particolarità, ma soprattutto all’insegna dello sport per tutti.

Marco Frattolillo, coordinatore del servizio di attività per il pattinaggio nel Comitato Territoriale Uisp Varese, da sempre attento alla crescita del movimento del pattinaggio, ringrazia «tutte le società della provincia di Varese per la loro dedizione e il loro impegno a garantire il successo dell’iniziativa per il bene dello sport e per valorizzare i valori Uisp all’insegna del fair play e dell’agonismo sano. L’organizzazione – ha detto Frattolillo – tenterà di assicurare una cornice adeguata che permetta agli atleti della provincia di Varese di mostrare le loro abilità, Un in bocca al lupo a tutti gli atleti e che vinca lo sport».

La gara sarà a porte chiuse, ma questo non vuol dire che sarà senza pubblico, perché il pattinaggio artistico è fatto anche per stupire chi guarda: ecco perché le competizioni saranno trasmesse in diretta sul profilo Instagram dell’asd Uisp: @international_skating_bustoa Sarà l’occasione per restare vicino agli atleti, per mantenere i contatti e le relazioni.