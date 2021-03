Sciopero dei trasporti domenica 7 e lunedì 8 marzo

Il blocco dei trasporti inizierà stasera, domenica 7 marzo, alle 21, e proseguirà fino alle 21 di lunedì 8 marzo.

Lo sciopero è stato indetto dai sindacati Cub Trasporti, Sgb, Cobas e Usb Lavoro e investe tutte le categorie, pubbliche e private: potrà coinvolgere anche il settore del trasporto ferroviario.

domenica 7 marzo viaggeranno i treni con partenza prevista da Orario Ufficiale entro le ore 21:00 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 22:00.

“Servizi minimi garantiti”

Domenica viaggeranno i treni con partenza prevista entro le 21, che abbiano come arrivo nella destinazione finale entro le 22.

Nel caso di non effettuazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno sostituiti con autobus per i soli collegamenti aeroportuali tra Milano Cadorna e Malpensa e per garantire il tratto tra Malpensa Aeroporto e Stabio, entrambisenza fermate intermedie.

Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1.

Trenord in una nota chiarisce che saranno in vigore le consuete fasce orarie di garanzia, dalle 6.00 alle 9.00 e dalle 18.00 alle 21.00. Le fasce con treni a rischio vanno dunque dalle 21 del 7 marzo fino alle 6.00 dell’8 mattina e dalle ore 9.00 dell’8 marzo fino alle 18.00, quando partirà la seconda fascia di garanzia.

Lunedì 8 lo sciopero coinvolgere anche Atm Milano: