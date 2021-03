In una settimana, 75 pazienti Covid in più negli ospedali della Valle Olona

Il virus non accenna ad allentare la sua corsa. In una settimana, la situazione nei presidi ospedalieri dell’ASST Valle Olona è molto peggiorata: si è passati da 151 degenti Covid a 226, in quindici giorni sono aumentati di un centinaio.

La pressione è evidente soprattutto nel presidio di Busto Arsizio come afferma il Direttore sanitario, dottoressa Paola Giuliani: «Il trend è in risalita, soprattutto lo rileva l’Ospedale di Busto Arsizio dove a oggi sono assistite 89 persone nei reparti Covid positivi, di cui 16 hanno la Cpap e 13 sono in terapia intensiva».

In una settimana, aumentati anche i pazienti della terapia intensiva passati da 8 a 13. Oggi, in pronto soccorso erano 21 le persone in osservazione con sintomi riconducibili alla malattia da SarsCoV2.

A Gallarate sono attualmente ricoverati 56 degenti di questi 14 sono assistite con la ventilazione della Cpap e tre sono le persone in attesa in pronto soccorso.

Grande impegno anche del presidio di Saronno che accoglie 81 pazienti Covid di cui 8 persone con la Cpap mentre in pronto soccorso sia registrano due accessi con sintomatologie sospette.