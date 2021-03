Il nuovo sito di Alfa è un portale dedicato all’oro blu

Alfa s. r. l. è la società che gestisce il Servizio Idrico Integrato in Provincia di Varese ed è impegnata nel contribuire con diverse attività a far nascere e crescere una vera e una “cultura dell’acqua“. Ora ha uno strumento in più per raggiungere il suo obiettivo: un nuovo sito web, pensato per raccontare non solo l’azienda ma anche le numerose iniziative in programma sul e per il territorio: www.alfavarese.it

Il portale è una vera e propria piattaforma virtuale che offre una panoramica sul bacino idrico della Provincia di Varese, non solo sui servizi della società in senso stretto. Un’occasione per il cittadino di scoprire come il nostro “oro blu” viene gestito e secondo quali principi, non senza scoprire fatti davvero curiosi. Navigando potreste per esempio imbattervi nella strana storia del “Rabdomante spaziale che individua le perdite lungo la nostra rete idrica” , di come cioè la società si appoggi ad un sistema di rilevazione satellitare per scoprire in poche ore dove progettare gli interventi di ammodernamento della rete.

Ma non solo. Quello che la società, a gestione completamente pubblica che ad oggi serve 135 comuni della provincia, 8 comuni di province limitrofe e la Provincia di Varese (e che in un prossimo futuro gestirà il servizio idrico integrato in tutti i comuni che fanno parte dell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese), si propone di fare è un racconto dell’acqua e del suo valore attraverso una serie di azioni mirate ai cittadini.

«La tutela della qualità e quantità dell’acqua è la nostra mission, il fine stesso della nostra attività. Tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche e costituiscono una risorsa che noi garantiamo ai territori serviti e restituiamo all’ambiente depurata da possibili inquinanti», si legge nella sezione “chi siamo” del sito, «Gestiamo un bene naturale indispensabile per la vita e il pianeta e pertanto il nostro scopo è anche quello di cercare di diffondere una cultura dell’acqua in modo che la risorsa idrica sia utilizzata secondo criteri di solidarietà per salvaguardare un diritto umano universale e i diritti delle generazioni future a fruirne in quantità, qualità e con continuità. Valorizziamo inoltre la natura pubblica della risorsa idrica e della sua gestione attraverso un efficiente management industriale capace di garantire gli investimenti necessari e la qualità del servizio.»

Dal nuovo sito sarà perciò possibile accedere a tutti i servizi più strettamente collegati alla rete idrica (per cui modulistica per il cliente, servizi di autolettura, segnalazioni guasti), come ad un mondo di più ampio respiro dove l’acqua diventa punto di partenza per parlare di territorio, di bene comune, di risorse da tutelare, di economia sostenibile, di progetti con le scuole e di consigli anti inquinamento.

Da oggi l’acqua potrà in poche parole entrare nelle nostre case non solo dal rubinetto, ma anche dai nostri smartphone e PC.