Torna la “Settimana della sicurezza” nelle scuole di Arnate e Madonna in Campagna

Torna anche quest’anno, a Gallarate, la Settimana della Sicurezza, promossa dal’Istituto comprensivo Gerolamo Cardano, che riunisce le scuole di Arnate e Madonna in Campagna. Scuole di ogni ordine, perché – già dalla prima edizione – si inizia fin dalla scuola dell’infanzia, per proseguire poi con primarie e medie.

«Siamo arrivati alla quinta annualità, gli altri anni la facevano a novembre: quest’anno è stata spostata a marzo sperando in un momento migliore» spiegano la dirigente Germana Pisacane e lo staff della Settimana della Sicurezza, Giovanna De Luca, Carla Sommaruga e Aldo di Gaudio. La “terza ondata” Covid purtroppo ci si è messa di mezzo, ma il ricco programma viene comunque confermato, con appuntamenti online. «Dal 15 al 20 marzo quindi le attività didattiche per primaria e secondaria avranno come tema portante la sicurezza in tutte le sue sfaccettature, mentre dobbiamo per forza rimandare le attività sull’infanzia».

Lunedì 15 marzo alle 20.30 la Dirigente Germana Pisacane aprirà l’evento e sarà offerto anche un momento formativo con la dott.ssa Bianchi dell’Ats sul tema della sicurezza sanitaria, inevitabile in questo 2021. Il 18 marzo sera ci sarà un momento formativo per tutta la cittadinanza con la dott.ssa Crema e la dott. Lischetti: questi appuntamenti sono accessibili a tutti, con link nel programma (che potete scaricare qui

Quest’anno l’iniziativa è patrocinata dal Comune di Gallarate. Come ogni anno la Settimana della Sicurezza coinvolge tante realtà diverse: le Forze dell’Ordine, la ProCiv, la Croce Rossa, ma anche il Dopolavoro Ferroviario, l’Ordine dei farmacisti e quello dei Veterinari. O ancora associazioni come MareVivo-Biomaterra, Food for mind Varese, Agamica di Madonna in Campagna.