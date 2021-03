Vaccinazioni a rilento per gli over80: “Più di così, non possiamo fare”

«La Lombardia vaccina più di altre Regione e i dati lo dimostrano» . Guido Bertolaso replica a chi lamenta lentezze nella macchina vaccinale lombarda e lo dimostra con il grafico che dà la fotografia della campagna nelle diverse regioni: a guidare la classifica è proprio la Lombardia con 884.068 dosi somministrate contro le 580.547 del Lazio e i 518.489 della Campania.

Bertolaso, in vista questa mattina al campo della Schiranna di Varese, ha risposto a chi chiedeva conto di lentezze e disguidi per la chiamata degli anziani ultraottantenni. Il responsabile regionale ha spiegato che il sistema di registrazione e convocazione dovrebbe essere cambiato da fine mese con il supporto della piattaforma di Poste Italiane già utilizzata in altre regioni.

Pe gli over 80 a pesare sono anche le consegne dei vaccini con il contagocce anche se, già dalla prossima settimana, la situazione potrebbe migliorare. Sono circa 10.000 gli over ottanta che vengono convocati al giorno, un numero che Bertolaso ha definito «Non insignificante. Siamo partiti lenti e ora acceleriamo. Più di quanto stiamo facendo non possiamo fare».