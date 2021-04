“Avanti con Maroni”, la Lega si stringe attorno al suo candidato

Pollice in alto per confermare che Roberto Maroni è il candidato del centrodestra in lizza alle prossime elezioni amministrative per Palazzo Estense. Il neo commissario leghista Stefano Gualandris e il coordinatore territoriale Mirko Reto lo hanno raggiunto per dire che nei confronti dell’ex ministro, ex presidente lombardo ed ex segretario leghista c’è tutta la fiducia del partito.

Dunque Maroni c’è, non c’è nessuna intenzione di tirarsi indietro, anzi. Oggi riunione di due ore e mezza a Varese per pianificare appuntamenti e strategie per il futuro.

«Non è tardi per partire con la campagna elettorale – dichiarano Maroni e Reto -, non c’è nemmeno il candidato sindaco di Milano, a Varese siamo decisamente più avanti. Abbiamo parlato di programmi, idee e strategie. Non vediamo l’ora di poter tornare sul territorio, tra la gente. Abbiamo voglia ed entusiasmo per cominciare a progettare il futuro per il bene di Varese partendo dal decoro urbano, dalla sicurezza, dalle manutenzioni, dallo sport e dal turismo, dalla cultura e da tutto quello che con i cittadini inseriremo nel nostro programma elettorale».