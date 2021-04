Cardano, cambia il Consiglio: esce Rossi, entra Gosio. “Andiamo avanti come prima”

Cambia il Consiglio comunale di Cardano al Campo: Marco Rossi, consigliere della Lega eletto nel 2019, ha rassegnato le proprie dimissioni.

Il consigliere aveva già lasciato la carica di capogruppo durante il Consiglio natalizio del 2019, in maniera piuttosto inaspettata. Quindi lasciò la Lega, di cui faceva parte, e successivamente anche il ruolo di presidente della commissione territorio.

Il sindaco Maurizio Colombo non ha nascosto la sua sorpresa («Non ce l’aspettavamo»), ma ha garantito che il lavoro proseguirà regolarmente: «Adesso subentrerà Stefano Gosio, primo dei non eletti». Leghista, vice presidente dell’azienda speciale di proprietà comunale ASSP, conosce già il sindaco: «Ho già rapporti con lui perché, oltre ad aver lavorato finora all’ASSP, fa parte della sezione della Lega comunale, con cui mi confronto spesso. Adesso dovrò anche pensare al suo sostituto (all’ASSP, ndr)».

Nessun problema, dunque, assicura Colombo. «Andiamo avanti con l’amministrazione della città e con l’emergenza Covid. Speriamo che finisca presto: ho tante idee in testa per la città e non vedo l’ora di concretizzarle».