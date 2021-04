Comprare la seconda casa al mare: valutazioni da fare!

Sono tanti gli aspetti da valutare nel momento in cui si decide di acquistare una seconda casa al mare. Per cominciare, oltre al prezzo al metro quadro è opportuno prendere in esame anche le iniziative imprenditoriali in programma per il futuro e legate all’ambito turistico.

Se, per esempio, nella zona in cui si ha intenzione di acquistare casa è prevista la costruzione di un residence particolarmente esclusivo, è facile che questo comporti un aumento del prezzo al metro quadro ma anche, in molti casi, un afflusso di persone che non sempre è gradito da chi ama le vacanze in luoghi tranquilli. In questi frangenti, è opportuno fermarsi un attimo a riflettere, mettendo sulla bilancia i vari fattori.

Proseguendo con l’elenco di aspetti da non dimenticare quando si valuta l’acquisto di una seconda casa al mare, non si può non soffermarsi sulla vista. Soprattutto nei casi in cui la località ha un particolare pregio paesaggistico, in sede di futura immissione dell’immobile sul mercato il fatto di avere davanti un panorama affascinante ha il suo perché.

La stessa centralità dovrebbe essere dedicata alla vicinanza con gli stabilimenti balneari attrezzati e anche con i centri abitati. A tal proposito, è essenziale specificare che tantissime località italiane hanno una marina – che si può configurare come un piccolo agglomerato di abitazioni in prossimità della zona costiere – e una zona urbana vera e propria.

Per completare il quadro delle dritte da appuntare quando si decide di acquistare una seconda casa al mare, è fondamentale fare riferimento ai parcheggi. Acquistare un appartamento con box associato, soprattutto se si ha a che fare con località interessate da un importante afflusso turistico, è basilare.

Nei mesi estivi, i più caldi dell’anno per il turismo balneare, i parcheggi sono spesso un problema nelle località di mare. Alla luce di ciò, anche un posto auto scoperto se non si riesce a trovare un box contribuire a un aumento del valore dell’immobile.

Concludiamo rammentando la possibilità di orientarsi verso edifici da ristrutturare. In questo caso, si ha la possibilità di accedere ad agevolazioni fiscali e, in futuro, considerare eventualmente il cambio di passo da destinazione esclusivamente residenziale ad attività di accoglienza turistica per affitti brevi. Non è un caso che i cascinali di campagna nell’entroterra di diverse località marittime siano, soprattutto da quando è scoppiata l’emergenza sanitaria e sono emerse esigenze come le vacanze all’insegna del distanziamento sociale, al centro delle richieste di chi vuole comprare casa al mare.

Altri consigli

Vediamo secondo Likecasa.it quali sono le mete da preferire quando si sta valutando se comprare una casa al mare.

Il nord Italia vede come meta più ambita la Riviera Ligure che risulta poco o per niente economica (il prezzo al mq è superiore ai 2500 euro al mq) ma che gode di paesaggi verdi incantevoli e di un clima non eccessivamente torrido.

Invece nel centro Italia sono molto richieste le mete del Lazio in particolare Ladispoli e Santa Marinella il cui prezzo al mq è sui 2000 euro risultando dunque interessante.

Il portale mette inoltre in evidenza i prezzi al mq maggiormente vantaggiosi nel Sud Italia dove oltre a poter godere della bellezza del territorio si possono acquistare case indipendenti vista mare a prezzi competitivi godendo di spazi nella natura e assaporando la bellezza della vita all’aperto.

Le mete più belle e per le quali può risultare interessante un investimento per una casa al mare sono:

Il Cilento in Campania: prezzo medio al mp 1000 euro

Il Salento in Puglia: è possibile acquistare una casa indipendente vicina al mare con meno di 100 mila euro

Vibo Valentia in Calabria: il prezzo al mq è di circa 1400 euro al mq

Santa Maria di Gallura in Sardegna: prezzo medio al mq 2500 euro al metro quadro, decisamente più alto ma stiamo parlando di una meta piuttosto esclusiva.

Maggiori informazioni puoi trovarle su https://www.likecasa.it/dove-comprare-casa-al-mare/9551.