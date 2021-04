Eccellenza, la sconfitta della Varesina cambia tutto

Terza giornata di campionato per il Girone A di Eccellenza. La Varesina con una vittoria avrebbe potuto provare l’allungo ma a Venegono Superiore la Brianza Olginatese si è presa i tre punti con il risultato di 2-1 riaprendo così tutti i discorsi per il primo posto. Non basta alle fenici la rete di Amelotti, i due gol brianzoli portano invece la firma di Berberi e Viganò.

Purtroppo la terza giornata ha visto anche il primo rinvio per Covid: non si è giocata la sfida varesotta tra Gavirate e Vergiatese.

Sconfitta interna invece per la Sestese, che vede l’Ardor Lazzate festeggiare al “Milano”. Lazzatesi in vantaggio nel primo tempo con Manta, pareggio di Poletti ma rete decisiva in pieno recupero del secondo tempo messa a segno da Cannizzaro.

Termina senza reti la sfida tra Luciano Manara e Milano City mentre la Base 96 vince 1-0 a Castano Primo. Turno di riposo per la Pontelambrese.