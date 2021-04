Ladro “oltre frontiera” arrestato a Novazzano

Il Ministero pubblico e la Polizia cantonale comunicano che venrdì 23 april 2020 è stato arrestato un 45enne cittadino kosovaro residente in Italia.

L’uomo è stato fermato da agenti della Polizia cantonale poco dopo l’1.30 in territorio di Novazzano ed è sospettato di aver preso parte, negli scorsi mesi, a un serie importante di furti con scasso a danno di ditte, attività commerciali e una stazione di servizio.

È stato possibile risalire alla sua identità grazie a una mirata attività investigativa posta in essere dagli inquirenti della Polizia cantonale e a specifici dispositivi messi in atto in collaborazione con l’Amministrazione federale delle dogane e la Polizia comunale di Chiasso.

La perquisizione personale del 45enne ha permesso di rinvenire attrezzi da scasso e della refurtiva. L’attività investigativa in corso dovrà accertare l’eventuale coinvolgimento dell’imputato in altri furti commessi nella regione, così come il possibile coi nvolgimento di altre persone. Le ipotesi di reato nei suoi confronti sono di ripetuto furto aggravato, ripetuto danneggiamento e ripetuta violazione di domicilio.

L’inchiesta è coordinata dal Sostituto Procuratore generale Nicola Respini.