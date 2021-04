“L’argomento turismo è una pagina ancora da scrivere per Varese”

Sono affascinanti le ipotesi che parlano di riapertura del Grand Hotel del Campo dei Fiori, già set del Film diretto da Luca Guadagnino e maestosa cornice dell’amata Festa di Montagna varesina di agosto. Senza dubbio sarebbe un impreziosimento ed una grande opportunità anche di rilancio turistico del nostro territorio. Ma anche una mossa azzardata se si guarda alle difficoltà di accessibilità, che coinvolgono il nostro Sacro Monte ed il Campo de Fiori.

Sarebbe come fare un’opera d’arte, senza avere un museo dove esporla.

Come si può prescindere dall’accessibilità o trattarlo come argomento solo per demagogia, senza mai soluzioni fattive che partano dall’ascolto dei residenti del Borgo o dei cittadini, ma anche dai turisti che vi accedono, non senza difficoltà?

Per non parlare poi dei disabili, ai quali ancora non è stata data una soluzione per godere dell’accesso alla Via Sacra e che meriterebbero un capitolo dedicato ad attuare questa opportunità.

Stupisce apprendere che la Commissione Turismo si sia riunita solo ieri, per la prima volta da quando è nata, per affrontare il tema rilevante del turismo.

E’ innegabile che, come per tutti gli ambiti, la pandemia abbia inciso negativamente. Ma il vero problema è un altro: la visione. Anche qui riscontriamo scarsa lungimiranza. Serve progettualità per rendere il turismo un argomento centrale per il nostro territorio, un volano per strutture ricettive, commercio e servizi.

La città di Varese dovrebbe agire da capofila per un progetto di ampia collaborazione con i comuni limitrofi. Varese deve tornare ad essere attrattiva: natura, cultura e sport sono gli ingredienti di base. La giusta sinergia tra associazioni ed istituzioni possono davvero rilanciare il territorio.

Maurizio Marin, referente Tavolo Turismo Varese in Azione