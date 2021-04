Mykonos, un vero e proprio paradiso terrestre

Mykonos, la regina delle Cicladi, è l’isola del comfort assoluto e del divertimento sfrenato. Notti folli, grandi club, spiagge meravigliose, ristoranti famosi e tutti i VIP del jet set nazionale e internazionale. L’isola dei venti ha più volti e copre tutti i gusti.

L’arrivo d’ affascinanti visitatori che finirono per essere … patroni dell’isola, ha creato la necessità di costruire alloggi così maestosi che soddisferebbe le esigenze degli ospiti. Questa è diventata l’occasione per la costruzione d’ hotel con i vantaggi delle migliori specifiche che decollano il concetto di lusso. Uno dei migliori Mykonos Hotel è l’Adorno Suites. Il suo design è un inaspettata combinazione di autentica tradizione dell’Egeo con lusso moderno.

La perla delle Cicladi

Mykonos riesce a mantenere un carattere aristocratico indelebile che combina l’autentica tradizione delle Cicladi e il lusso modernο rendendo “l’isola dei venti” la migliore destinazione estiva. È un affascinante punto d’incontro nel mezzo dell’Egeo, dove tutti possono adattarsi, ma nessuno si preoccupa dell’altro.

Chora è il centro degli eventi dell’isola. La maggior parte dei visitatori viene qui per colazione e caffè al mattino, per passeggiate nei negozi e per un drink la sera Dal porto a Little Venice e da Matogiannia alla piazza di Manto Mavrogenous, Chora è adatta per passeggiate e ‘’people watching’’. Perditi nei vicoli acciottolati e goditi passeggiate cosmopolite uniche. Vale la pena fare una passeggiata fino ai famosi mulini a vento e da lì godersi il tuffo del sole nell’azzurro infinito.

Le spiagge di Mykonos sono famose in tutto il mondo

Uno dei grandi vantaggi di Mykonos che l’ha resa famosa in tutto il mondo sono soprattutto le sue spiagge da favola. Mykonos è piena di bellissime spiagge sabbiose la maggior parte sono organizzati con ombrelloni, lettini e bar sulla spiaggia.

Scoprite il paradiso terrestre, adesso è il momento giusto per aggiungere Mykonos alle vostre destinazioni.