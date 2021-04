Nessuno è da solo: la rete Auser si mobilita per le vaccinazioni

Al di là dei disagi e delle (giuste) polemiche, la campagna vaccinale per proteggere la popolazione dal Covid19 è una impresa gigantesca. C’entrano l’Unione Europea, lo Stato, le Regioni, ma scendendo giù giù fino al livello dei territori si trovano anche una moltitudine di realtà associative, piccole e grandi, impiegate nelle diverse fasi, dall’allestimento dei punti vaccinali alle prenotazioni, agli accompagnamenti.

Tra queste c’è anche Auser: l’associazione di volontariato orientata agli anziani si sta attivando in tutta Italia e anche nel territorio tra Provincia di Varese e Alto Milanese.

«Spesso l’aiuto parte proprio dalla prenotazione online dell’appuntamento che molti anziani, non avendo dimestichezza con le tecnologie digitali, vengono a fare nelle nostre Sedi, trovando un volontario o una volontaria accogliente e disponibile» spiegano Ersilia Brambilla, Fulvia Colombini e Angelo Vertemati, della presidenza Auser Lombardia.

L’aiuto più significativo e impegnativo è però quello dell’accompagnamento sociale: «Il volontario Auser, debitamente formato, va a prendere alla sua abitazione la persona bisognosa di una mano, la trasporta in auto al centro vaccinale – osservando tutte le norme di sicurezza – e rimane con lei per tutto il tempo aiutandola a compilare i moduli; alla fine la riaccompagna a casa, senza lasciarla sola. Spesso questi accompagnamenti, se effettuati verso centri vaccinali lontani dal domicilio, richiedono parecchio tempo e altrettanta dedizione».

E i numeri sono molto significativi: al 5 aprile sono stati accompagnati ai centri vaccinali di Lombardia 2.313 anziani, grazie all’impegno di 622 volontari e di 202 veicoli (che sono attrezzati per aiutare anche le persone più anziane a muoversi.

Un volontario dell’Auser di Barlassina, in Brianza

In Provincia di Varese sono impegnati 46 volontari con 21 veicoli, che hanno effettuato fin qui 103 accompagnamenti.

A Gallarate il servizio Auser per gli anziani parte in questi giorni, a Busto Arsizio è partito proprio oggi, giovedì 15 aprile.

Nella vicina zona di Legnano, l’Auser Ticino Olona ha gestito fin qui 106 accompagnamenti vaccinali, con 25 auto e 40 volontari impiegati. Ma l’accompagnamento viene assicurato anche da altre sedi fuori dalle città, come Arcisate o Carnago.

È un servizio importante, che sta mobilitando molti iscritti Auser, in un contesto di pandemia che ha imposto la sospensione della maggior parte dei servizi e dei momenti aggregativi, ovviamente (mentre rimangono attivi in molte località i servizi Filo d’Argento, contro l’isolamento degli anziani).

La rete Auser tra Varesotto e Alto Milanese

Auser Arcisate: la sede è aperta al mattino e sono attivi i servizi di accompagnamento. Il telefono di riferimento è 0332/856804. È attiva una convenzione con il Comune e la Protezione Civile per accompagnamenti protetti degli anziani alla vaccinazione e per il supporto al Centro Vaccinale “Cavalca di Arcisate“, aperto il 12 aprile.

Auser Besnate: la sede e il circolo sono chiusi.

Auser Busto Arsizio: la sede ha riaperto il 15 aprile e ha ripreso i servizi di accompagnamento,

anche verso le sedi vaccinali. È possibile contattare il presidente Maggioni al 347/4188623.

Auser Cantello: la sede è chiusa. È attivo il servizio di consegna pasti in convenzione con il Comune.

Per informazioni è possibile contattare il presidente, Carlo Casartelli, al 339/1271678.

Auser Carnago: rimane attivo il servizio accompagnamenti, anche verso le sedi vaccinali. La sede è

aperta il venerdì pomeriggio per il rinnovo delle tessere associative. Per informazioni contattare la

presidente, Marilena Mazzocco, al 346/3133491.

Auser Caronno Pertusella: il circolo e la sede sono chiusi. È attivo il servizio di trasporto degli

studenti con il Comune. Per informazioni contattare il presidente, Giuseppe Palmisano, al

340/2463445

Auser Castellanza: la sede (0331/483530) è aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 12.

Sono attivi i servizi di accompagnamento anche per le sedi vaccinali.

Centro Antiviolenza Auser Filo Rosa: i servizi a tutela delle donne vittime di violenza sono sempre

attivi. Per informazioni contattare la presidente, Loredana Serraglia, al 335/7256056.

 Il Centro Antiviolenza Auser Filo Rosa di Legnano è aperto il martedì, il giovedì e il sabato dalle

ore 9,30 alle ore 14.

 Reperibilità telefonica: da lunedì al sabato, dalle ore 8 alle ore 20, al 348/3212482.

Auser Ferno: la sede è chiusa e l’attività di ballo è sospesa. Il referente è Giovanni Pellegatti

(0331/241121).

Auser Insieme di Gallarate: le attività di promozione sociale sono momentaneamente sospese. La

sede (0331/701069 e 0331/771055) è aperta lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 15, mentre

martedì e giovedì è aperta dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17. Sono attivi i servizi di telefonia in entrata e

in uscita, i servizi di accompagnamento e il trasporto protetto di ragazzi diversamente abili nelle varie

strutture (in convenzione con il Comune) e il trasporto di persone fragili verso le strutture sociosanitarie

e ospedaliere. Sono stati effettuati, da febbraio a metà aprile, ben 1712 accompagnamenti. Prosegue

regolarmente l’attività di doposcuola pomeridiana per gli alunni della scuola secondaria di I° grado “I.S.

Dante”, gestita da “Parole Insieme SRLS”; prosegue, inoltre, il corso di alfabetizzazione per le mamme

di origine straniera gestito dal CPIA di Gallarate.

Auser Ierago: il Centro Sociale è chiuso.

Auser Olgiate Olona: lo Sportello Migranti è funzionante, così come la Scuola di Alfabetizzazione.

È aperta la scuola media per migranti. La sede è aperta, previo appuntamento (0331/375265).

Auser Saronno: la sede (02/96709009) è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12. Sono

attivi i servizi di telefonia sociale e di accompagnamento, anche alle sedi vaccinali (in collaborazione

con il Comune e la CRI), oltre alla compagnia a domicilio e alla spesa a domicilio. Sono al momento

sospesi i laboratori di socializzazione e l’Alzhauser Caffè: è attivo, in sostituzione, un servizio di

consulenza telefonica per tutti gli utenti. Auser Saronno ha aderito, mettendo a disposizione cinque

volontari, al progetto “Saronno Amica”, promosso dall’amministrazione comunale e dalla Croce Rossa

Italiana, riguardante un servizio di telefonia a disposizione dei cittadini per informazioni riguardanti le

problematiche connesse al Covid-19 e ai vari servizi presenti in città.

Auser Valcuvia: è attivo il servizio di accompagnamento protetto (il referente è Marino, 340/4004938).

Auser Varano Borghi: il circolo e la sede sono chiusi. È attivo il servizio di accompagnamento

protetto, anche verso le sedi vaccinali (il referente è Luigi Terzoli, 347/4348780).

Auser Vedano Olona: la sede è chiusa. Si effettuano gli accompagnamenti, anche di pazienti oncologici e di

persone che necessitino di un trasporto alle sedi vaccinali anti-covid19.

Il referente è Carlo Borrini (348/2601016).

Universauser: è attiva in videoconferenza. Il referente è Fulvio Fagiani (tel.349/8637861).

Auser Canegrate (tel. 340/1264637 – ausercanegrate@gmail.com): tutti i servizi del Filo d’Argento sono attivi.

Auser Castano Primo (tel. 333/1619142 – auser.castano@virgilio.it): la sede attualmente non è operativa. Si stanno attivando i servizi di accompagnamento del Filo d’Argento e si stanno progettando corsi di formazione online.

Auser Legnano Volontariato Ticino Olona (tel. 335/6066047 – auserticinoolona@auser.lombardia.it): il Filo d’Argento è attivo, oltre ai presidi ospedalieri e civici e alla partecipazione al COC. I volontari svolgono anche il servizio dei nonni vigili e il servizio di accoglienza, due giorni la settimana, presso il Centro Vaccinale Move-in di Cerro Maggiore.

Auser Legnano Culturale Polivalente (tel.335/5232091 – bianchi1@libero.it): al momento le attività dedicate alla pittura sono sospese.

Auser Legnano Banca del Tempo (tel. 349/7131040 – dt.legnano@libero.it): l’attività della Banca del Tempo è attualmente sospesa, tranne gli scambi di servizi urgenti e di informazioni. Sono attivati gruppi tematici su WhatsApp. È stato attivato un gruppo di Tai-Chi online. Il progetto di “doposcuola a distanza” è stato avviato in collaborazione con l’Associazione Circolo di Santa Teresa del quartiere Mazzafame di Legnano. Alcuni soci e socie organizzano conferenze online.

Auser Legnano Insieme Ballando (tel. 349/6769063 – l.ruggeriauser@libero.it): al momento le attività della sede sono sospese.

Auser Magnago/Bienate: (tel. 348/8200086 – ausermagnago@gmail.com): tutti i servizi del Filo d’Argento sono attivi.

Auser Parabiago (tel. 339/5953691 – auserparabiago@libero.it): tutti i servizi del Filo d’Argento sono attivi.

Auser Rescaldina (tel. 331/3084435 – rescaldina.auser@cgil.lombardia.it): tutti i servizi del Filo d’Argento sono attivi, mentre sono al momento sospese le attività di promozione sociale.

Auser Turbigo (tel. 377 7055488 – auser.turbigo@gmail.com): i corsi dell’Università Del Tempo Libero sono ripartiti in modalità online. Sono iniziati i corsi online come da programma con una buona partecipazione: Benessere (16 iscritti), Gestione Del Bilancio Familiare (5 iscritti), Inglese base (13 iscritti) e avanzato (14 iscritti), Storia Contemporanea (11 iscritti), Yoga (12 iscritti), Scrittura Creativa (11 iscritti), utilizzo di computer (14 iscritti), di smartphone o tablet (11 iscritti), Mindfulness (13 iscritti).

Filo Rosa Auser: i servizi a tutela delle donne vittime di violenza sono sempre attivi presso il Centro Antiviolenza di Legnano. Per qualsiasi informazione è possibile contattare la presidente, Loredana Serraglia, al 335/7256056.

· Il Centro Antiviolenza Filo Rosa Auser di Legnano (cell. 348/3212482) è aperto il martedì, il giovedì e il sabato dalle ore 10 alle ore 13, il mercoledì e venerdì pomeriggio dalle ore 16 alle 19;

· Lo Sportello Antenna di Castano Primo (tel. 329/6784436) è aperto il martedì pomeriggio dalle ore 14,30 alle 17,30 e il giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30.

Nei periodi di chiusura del Centro Antiviolenza e dello Sportello Antenna, funziona la reperibilità 24 ore su 24 al numero 329/5870862.

È in corso un ciclo di incontri formativi/informativi alle volontarie e alle operatrici di Filo Rosa Auser iniziato a febbraio e si concluderà a novembre. I temi trattati riguardano gli aspetti legali e l’attività da svolgere all’interno del Centro Antiviolenza.