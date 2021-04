Incidente motociclistico: chiusa via Gasparotto a Varese

Via Gasparotto a Varese chiusa per un incidente che ha coivolto una moto. È accaduto poco dopo le 13.15. Sul posto i carabinieri e i soccorritori del 118.

Per favorire le operazioni di soccorso dei due feriti la circolazione è interrotta sia per chi scende da viale Borri sia per chi proviene da via Gasparotto

Gravi le condizioni dei feriti due uomini di 40 e di 82 anni.

Seguono aggiornamenti