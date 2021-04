Semplificate le procedure per la presentazione dei corsi di formazione continua

Regione Lombardia ha appena approvato le ‘Indicazioni operative per la presentazione e ammissione al catalogo delle offerte formative’ relative al catalogo regionale della formazione continua 2020/2021, le ‘Linee guida per la presentazione di offerte formative per la costituzione del catalogo regionale della formazione continua 2020-2021’ e le ‘Modifiche operative e procedurali’ all’avviso approvato con decreto 6251 del 27/05/2021.

PROCEDURE AMMINISTRATIVE SEMPLIFICATE – “Il principale obiettivo delle nuove disposizioni – ha dichiarato l’assessore alla Formazione e Lavoro di Regione Lombardia Melania Rizzoli – è quello di semplificare le procedure amministrative e di rendere il catalogo sempre più accessibile e fruibile da parte dei beneficiari dei voucher, riducendo anche le tempistiche per la richiesta di finanziamento da parte delle Aziende”.



PROPOSTE FORMATIVE ENTRO IL 31 OTTOBRE – Soggetti accreditati, Università e Fondazioni ITS possono presentare le proprie proposte formative entro il 31 ottobre 2021 attraverso servizi applicativi offerti dalla piattaforma del Servizio Informativo Unitario Formazione (SIUF) raggiungibile all’indirizzo web: https://www.formazione.servizirl.it.

Le offerte ammissibili sono realizzate con riferimento a una competenza prevista nel Quadro Regionale degli Standard Professionali della Lombardia e possono essere di durata variabile sulla base del livello di competenze caratterizzanti i profili professionali.

La verifica di ammissibilità da parte del nucleo di valutazione è ora prevista per le sole offerte, presentate nell’ambito delle aree di rilevanza strategica, per le quali gli operatori intendono agire in partnership con altri enti di formazione non accreditati.

MODALITA’ OPERATIVE – “Per rendere più agevole e veloce la fruizione delle misure formative – ha commentato l’assessore Rizzoli – le domande di voucher da parte dei soggetti beneficiari dovranno adesso essere presentate 10 giorni prima della data di avvio dell’evento formativo e i percorsi potranno essere fruiti anche prima della concessione del contributo. Le attività formative dovranno essere concluse e rendicontate entro 12 mesi dalla data di avvio del corso”.

UNA RISPOSTA AI FABBISOGNI FORMATIVI DELLE IMPRESE – “Il Catalogo regionale della formazione continua – ha concluso la titolare della delega a Formazione e del Lavoro – è innanzitutto uno strumento dinamico e trasversale di risposta ai fabbisogni formativi delle imprese, fruibile per tutte le figure professionali e per tutte le tipologie di impresa, utile per facilitare le procedure di innovazione organizzativa, tecnologica o di processo che possono sostenere la crescita delle imprese verso un sistema produttivo moderno e competitivo”.

Il Catalogo resta valido fino al 31 dicembre 2021. Durante il periodo di validità Regione Lombardia procederà ad integrarlo con le nuove offerte formative a seguito di apposite finestre di riapertura del Catalogo