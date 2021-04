Il sindaco ricorda il “re bosino” Natale Gorini

Il sindaco Davide Galimberti ricorda il grande poeta bosino, Natale Gorini, «per la sua semplicità, vicino alla gente e grande interprete della varesinità. Accanito difensore del dialetto come un elemento della cultura popolare da valorizzare. Ai grandi amanti del dialetto Bosino come me, le sue poesie mancheranno molto».

Natale Gorini si è spento all’età di 93 anni, poeta dialettale e indimenticato “re bosino” per vent’anni.

Alla scomparsa di Natale Gorini, ha dedicato un commosso messaggio il giornalista Fausto Bonoldi.

Qui alcune poesie di Natale Gorini

I funerali svolgeranno lunedì 19 aprile alle 15.30 nella Chiesa Parrocchiale di S. Ambrogio. La cerimonia sarà preceduta alle 15.00 dalla recita del Rosario.

Lascia qui la tua partecipazione