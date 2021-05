In aumento la domanda dei tamponi rapidi in farmacia per gli studenti

Sono partiti in sordina ma stanno crescendo. I tamponi gratuiti in farmacia per studenti delle superiori e docenti hanno raggiunto quota 2000 in tutta la Regione. Un’impennata che si è registrata solo in quest’ultimo mese.

L’accordo tra Regione e Federfarma era di inizio marzo. Successivamente era iniziata la zona rossa con le scuole a distanza. Quando si è tornati in presenza c’è voluto un periodo di assestamento.

A livello locale non si ha una fotografia definita: mancano report puntuali da parte di Regione: « Il numero sta crescendo – commenta il Presidente di Federfarma Varese Luigi Zocchi – Di fatto, dopo l’accordo, non abbiamo avuto altre notizie precise nemmeno circa la rendicontazione economica. C’è da dire, però, che i kit dei tamponi antigenici rapidi ci sono stati forniti gratuitamente».

Ogni studente del ciclo superiore, docente e personale tecnico amministrativo, purché asintomatico, ha diritto a due tamponi mensili. Manca poco all’ultima campanella, ma il virus circola ancora tra nuovi positivi e quarantene.

Per poter accedere al servizio è possibile prenotarsi al portale regionale. Qui il link alla pagina dedicata