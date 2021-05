Autostrade: “La sostituzione delle barriere antirumore sulla A8 entro la fine del 2021”

“Gli interventi di sostituzione e ammodernamento delle barriere antirumore sono ricompresi nell’ambito dell’intervento di riqualifica barriere nel tratto autostradale A8, l’avvio dei relativi lavori di sostituzione è previsto entro la fine dell’anno 2021“. Così Autostrade ha scritto a una cittadina, rispondendo alla richiesta di informazioni in merito alla questione della sostituzione delle barriere antirumore sulla A8.

Il disagio per le barriere rimosse e non più posizionate è stato fatto proprio dai sindaci del territorio che hanno sollecitato Autostrade a dare informazioni. Prima che ai sindaci, l’ente ha risposto ad Elisa, nostra lettrice che abita nei pressi dello svincolo di Castellanza, spiegando il problema e annunciando il riposizionamento di nuove barriere entro la fine dell’anno. Di seguito la risposta di Autostrade.

Si fa preliminarmente presente che nell’ambito delle iniziative di miglioramento e ammodernamento degli arredi funzionali della rete autostradale, la scrivente Società ha valutato, congiuntamente con il Concedente Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS), la definizione di un piano specifico che prevede la sostituzione di alcune tipologie di barriere integrate, tra cui sono stati ricompresi anche i tipi su NJ C.1.2 “Martellone” e C.1.3 “Colosseum” di cui al Catalogo Generale Barriere di Sicurezza 1988, al fine di adeguarne i livelli di prestazione alle più recenti Norme Tecniche sulle Costruzioni (NTC 2018).

Tale piano è stato preceduto dallo smontaggio in via cautelativa dei pannelli che assolvono alla funzione fonoassorbente, come nel caso in questione.

Autostrade per l’Italia ha, in primo luogo, predisposto il progetto di una nuova tipologia di barriera, denominata “Integautos 2.0” che, oltre a recepire i citati aggiornamenti normativi, apporta diverse migliorie in termini prestazionali e manutentivi con riguardo alla sicurezza. Dal punto di vista acustico, il rinnovamento integrale delle superfici fonoassorbenti consente di riportare l’impianto al massimo livello di abbattimento del

rumore previsto da progetto.

Gli interventi di sostituzione e ammodernamento delle barriere antirumore integrate nelle aree da Voi indicate, sono ricomprese nell’ambito dell’intervento di riqualifica barriere nel tratto autostradale A8, e l’avvio dei relativi lavori di sostituzione è previsto entro la fine dell’anno 2021, in linea col cronoprogramma condiviso con il MIMS.

A valle della realizzazione dei nuovi interventi verranno condotti i collaudi acustici, come previsto dalla normativa vigente, sia per la verifica delle caratteristiche acustiche dei dispositivi installati, sia per la verifica dell’efficacia presso i ricettori. Gli esiti dei monitoraggi al ricettore saranno trasmessi agli Enti competenti (Comune, Regione e Ministero della Transizione Ecologica).