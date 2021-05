Catalano: “Sono un tecnico, lavorerò sulle risorse umane, preziosissime per la sicurezza”

Alle voci che in queste ore parlavano dei risvolti politici di questa nomina, che lo volevano come potenziale capolista di una lista civica di centrodestra e quindi “scippato” in corsa agli avversari dal sindaco Galimberti, non vuole nemmeno rispondere.

Raffaele Catalano si è presentato oggi pomeriggio nella sede del suo assessorato, cioè nella sede della Polizia Locale di Varese, come un tecnico che il sindaco ha scelto per la sua competenza in un momento molto difficile, in cui i vigili e la protezione civile sono particolarmente sollecitati a causa della pandemia – i primi con i controlli di sicurezza, i secondi con la gestione dell’hub vaccinale.

«Ringrazio il nuovo assessore per avere innanzitutto accettato questo incarico, particolarmente importante anche se con una prospettiva corta, almeno per il momento, ma spero possa andare oltre» ha detto Galimberti.



«Porterò la mia competenza tecnica e la conoscenza trentennale che ho di Varese, ma soprattutto punterò sull’elemento più importante: le risorse umane» ha risposto il neo assessore, prima delle foto di rito con il comandante della polizia locale Matteo Ferrario (“Abbiamo lavorato insieme per molti anni”), la vicesindaco Ivana Perusin e il responsabile della protezione civile varesina Gianluca Gardelli.