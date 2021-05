“Collettiva” presenta online “Sguardi fuori dai margini”

Giovedì 27 maggio, Collettiva presenta online, dalle 21, la quarta serata del ciclo di incontri “Sguardi fuori dai margini”, nato nei mesi scorsi dal bisogno condiviso di creare uno spazio di auto-formazione aperto alla città, dedicato alle tematiche di genere, alle istanze di giustizia sociale e alle loro declinazioni sul territorio di Varese.

Un luogo che, nell’affrontare queste riflessioni, vuole essere accogliente, inclusivo e non giudicante. Durante l’incontro di giovedì prossimo si parlerà di lavoro domestico e di diritti partendo dal grande tema delle migrazioni femminili per arrivare a quello, caratterizzato più territorialmente, della necessaria presa in carico da parte dei servizi pubblici dei bisogni legati all’invecchiamento e di quelli di chi lavora come assistente familiare.

Nel corso delle serate precedenti il gruppo si era già confrontato sui temi delle disuguaglianze di genere e delle marginalità sociali, della violenza di genere con il centro antiviolenza varesino EOS, e sul tema più che attuale della salute e dell’accesso universale alle cure. Oltre a percorsi partecipati di autoformazione, Collettiva, movimento di cittadine e cittadini nato sul territorio di Varese lo scorso ottobre, sta partecipando alla compagna elettorale, contribuendo al percorso della Lista Progetto Concittadino 2021 in vista delle amministrative del prossimo autunno.

Durante la serata di giovedì 27 maggio interverranno: – Martina Cvajner (ricercatrice e docente presso il dipartimento di Psicologia e scienze cognitive dell’Università degli Studi di Trento) – Giulia Notari (assistente sociale e dottoranda in Social Work and Personal Social Services) – Maria Hayday (artista, assistente familiare e membro del direttivo di Acli Colf Varese). Per partecipare alla serata e ricevere il link di accesso alla stanza virtuale compilare questo modulo d’iscrizione: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSck-Mru7rj0O8Th-Rdo8KOAOSVuX-KN3VF6rKWZz2XoQeJJxg/viewform

Mail: collettiva.varese@gmail.com

Facebook: facebook.com/collettiva.varese

Instagram: instagram.com/collettiva.varese/ Sito: collettivavarese.it