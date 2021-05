DigitalPR.store, il marketplace per la link building e le Digital PR in modalità self publishing

DigitalPR.store è una piattaforma di pubblicazione self publishing per fare link building e pubbliche relazioni digitali, le cosiddette digital pr. Si tratta della soluzione ideale per tutti coloro che hanno la necessità di divulgare i propri contenuti sul web, ma non solo: tra gli obiettivi che si possono raggiungere ci sono anche il miglioramento dell’autorevolezza SEO e il potenziamento della brand awareness. Ma in che cosa consiste di preciso questa piattaforma? La funzione più interessante per la SEO è il link building marketplace incentrato sul content marketing, dove è possibile trovare un lungo elenco dei migliori quotidiani online, dei migliori blog e dei migliori siti web che sono a disposizione per pubblicare comunicati stampa aziendali o comunque contenuti di approfondimento.

La registrazione e il funzionamento

La semplicità di utilizzo è la caratteristica peculiare di questa piattaforma di pubblicazione, che è davvero intuitiva e alla portata di tutti. Per avere accesso al catalogo dei siti su cui è possibile pubblicare è necessario richiedere l’accesso a info@digitalpr.store, il team abiliterà un account e a quel punto per ciascuno dei publisher presenti nel sistema si potranno visualizzare tutti i dati che riguardano gli indici di autorevolezza SEO e il volume di utenza. Attraverso un form di ricerca si ha l’opportunità di filtrare le varie opzioni di pubblicazione sulla base dei criteri che si considerano più in linea con la propria strategia e con i propri obiettivi di visibilità.

La pubblicazione dei contenuti

Che cosa si deve fare una volta che sono stati scelti i siti web su cui puntare per la propria campagna di digital public relation? A questo punto, ci sono due alternative a disposizione: una è quella di redigere i contenuti in autonomia, per poi caricarli e inviarli per la pubblicazione; l’altra è quella di delegare la scrittura dei testi allo staff di content editor di DigitalPR.store. Questa piattaforma, per altro, si propone anche come uno strumento di gestione molto efficace, nel senso che per mezzo delle funzionalità avanzate si può risparmiare un sacco di tempo: un bel vantaggio per le agenzie di marketing, per gli esperti SEO e più in generale per tutti gli studi di comunicazione, che possono concentrare in un solo strumento una grande varietà di attività di content marketing.

I risultati

Usando DigitaPR.store si possono raggiungere diversi traguardi: curare il personal branding, per esempio, ma anche utilizzarlo come servizio link building self service in una prospettiva di SEO off page. Attraverso lo storytelling, poi, si può raccontare l’azienda, e un’altra delle finalità che è possibile perseguire è il miglioramento della brand identity. Come si è detto, la piattaforma è la soluzione ideale anche quando si ha la necessità di diffondere dei comunicati stampa, per esempio per la presentazione di servizi o prodotti. La parola d’ordine, dunque, è visibilità: un obiettivo che può essere conseguito in varie modalità.

La prova gratuita

Uno dei tanti motivi per cui vale la pena di mettere alla prova DigitalPR.store è rappresentato dal fatto che la prima pubblicazione è gratuita: si ha a disposizione, così, un vero e proprio test a costo zero che permette di verificare in maniera diretta non solo tutte le potenzialità di questo tool, ma anche gli obiettivi che è possibile raggiungere. Ad oggi la pubblicazione gratuita è prevista sul sito Visibilita.net, che è uno dei tanti siti autorevoli che il catalogo mette a disposizione: si tratta di un magazine online in cui si parla di business e di marketing, ma che ospita anche approfondimenti e interviste dedicate al settore dell’innovazione. Insomma, uno dei migliori siti da cui si possa partire per farsi conoscere.

Che cosa rende davvero speciale DigitalPR.store

Sono circa 1.300 i siti verticali, inclusi i blog di approfondimento tematici, tra cui è possibile scegliere per la pubblicazione. Ma i numeri della piattaforma parlano anche di 320 quotidiani online presenti in tutta Italia e di più di 700 progetti web che vengono promossi attraverso le pubbliche relazioni digitali. Chi si affida a DigitalPR.store sa di poter contare sulla competenza e sull’esperienza di chi ha alle spalle quasi 11mila pubblicazioni realizzate. Ma la quantità non è che uno dei tanti aspetti che rendono questo tool un punto di riferimento: oltre alle centinaia di quotidiani online, blog e siti web che il catalogo offre per la pubblicazione di contenuti, non si può fare a meno di notare la semplicità di utilizzo di una piattaforma che è al tempo stesso rapida e semplice. Insomma, questo è quanto di meglio si possa desiderare per il self publishing.

Alti standard di qualità e approccio professionale

Ovviamente tutti i publisher che vengono proposti garantiscono i più elevati standard di qualità, e sono stati selezionati con la massima cura e meticolosità. Si tratta, insomma, di siti che vantano una straordinaria autorevolezza, che è confermata non solo dal volume di utenza, ma anche e soprattutto dagli elevati valori SEO. Un altro fattore apprezzabile consiste nell’autonomia di cui si può godere, nel senso che le campagne di content marketing possono essere controllate e gestite secondo le aspettative e gli obiettivi più diversi: ognuno è libero di assumere il controllo diretto della propria digital PR. La piattaforma si presenta come un gestionale vero e proprio, per mezzo del quale ogni attività può essere monitorata con facilità. E anche in caso di problemi non si ha niente di cui preoccuparsi, dal momento che ci si può sempre affidare allo staff di professionisti di DigitalPR.store per ottenere tutto il supporto di cui si ha bisogno, che si tratti di una semplice consulenza o di vera e propria assistenza tecnica.

I vantaggi del content marketing

DigitalPR.store propone anche un blog con una lunga serie di contenuti dedicati alla digital PR e approfondimenti di vario genere: un’occasione da non perdere per scoprire, per esempio, in che modo il content marketing si può rivelare una risorsa preziosa per fare emergere un’azienda nel mare magnum della Rete. Dai suggerimenti da mettere in pratica per lo storytelling alle linee guida da seguire per la stesura di una press release, ogni post fornisce informazioni utili e consigli indispensabili per lavorare bene e con successo.