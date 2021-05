Una donna ai vertici dei servizi segreti, è Elisabetta Belloni

Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha nominato l’ambasciatrice Elisabetta Belloni a capo del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis), al posto del prefetto Gennaro Vecchione.

È la prima volta che viene scelta una donna, un segnale dopo le polemiche sulle poche ministre nel governo. Belloni, 62 anni, segretaria generale del ministero degli Esteri e diplomatica di grande esperienza, è stata un’apripista in molti ruoli. Il fatto politicamente importante, però, è che Draghi ha sostituito solo i vertici del Dis, mentre ha confermato per un altro anno Mario Parente alla guida dell’Aisi, l’Agenzia per la sicurezza interna.