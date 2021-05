Filippo Ganna va come un razzo: è la prima maglia rosa del Giro

È festa italiana – e piemontese – a Torino: la prima tappa del Giro d’Italia va infatti a Filippo Ganna, il 24enne nato a Verbania, fenomeno nelle gare a cronometro. “Pippo” (nella foto pubblicata dalla Ineos Grenadier) ha coperto gli 8,6 chilometri della frazione contro il tempo in 8’47” tenendo una media di quasi sessanta all’ora: la prima maglia rosa è sua.

Il campione del mondo della crono ha staccato di 10″ un altro giovane specialista italiano, il mantovano Edoardo Affini che per lungo tempo ha cullato il sogno di conquistare la tappa di apertura: per il corridore della Jumbo-Visma la piazza d’onore appena davanti al compagno di squadra Tobias Foss, norvegese; quarto il primo uomo che può puntare alla classifica generale, ovvero il portoghese Joao Almeida della Deceuninck Quick-Step. Il team belga ha piazzato anche il francese Cavagna al sesto posto e soprattutto l’astro nascente Remco Evenepoel al settimo con un distacco di 19″ da Ganna.

Nella top ten c’è anche un terzo azzurro, Gianni Moscon, compagno di squadra del vincitore alla Ineos Grenadier: un ottimo risultato per il ciclismo tricolore che fino a pochi anni fa faticava tantissimo nelle prove contro il tempo.

Torniamo ai big della classifica: bene il russo Vlasov (Astana) e l’eterno Pozzovivo (Qhubeka), bravo anche Davide Formolo che ha preceduto i vari Sivakov (a 34″ da Ganna), Carthy, Bilbao, Yates e Masnada (tutti a 38″). Appena dietro Egan Bernal a 39″ e poi Nibali, Bennett e Molleba subito seguiti da Soler.

Passiamo ai colori di casa nostra: bella la prova di Alessandro Covi all’esordio assoluto al Giro. Il 22enne di Taino ha coperto la distanza a 50″ da Ganna in 85a posizione. In casa Eolo-Kometa il migliore è stato Vincenzo Albanese arrivato a 54″ mentre gli altri hanno accusato oltre 1′ di distacco. Non brillante l’esordio del besnatese Edward Ravasi che ha pagato 1’24” da Ganna.